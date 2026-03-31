Khống chế nhanh vụ cháy xe đầu kéo container trong đêm ở TP.HCM

Rạng sáng 31.3, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) đã kịp thời khống chế một vụ cháy xe đầu kéo container trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo rạng sáng 31.3

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 55 phút cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo cháy xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 29H-059.19 đang đỗ trên đường Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 33 đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đồng thời, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 chi viện thêm 2 xe chuyên dụng và 9 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Khoảng 3 giờ 5 phút cùng ngày, lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình khống chế đám cháy. Tại thời điểm này, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phần đầu kéo, đặc biệt là khu vực phía sau xe. Lửa cháy rực với cột khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều hạng mục của phương tiện bị thiêu rụi. Phần lốp và gầm xe bị cháy nặng, cao su tan chảy, nhiều chi tiết kim loại biến dạng do sức nóng.

Đám cháy được khống chế sau 5 phút ẢNH: CACC

Các chiến sĩ mặc đồ bảo hộ, đeo bình dưỡng khí áp sát đám cháy, sử dụng vòi rồng phun nước vào tâm lửa, đồng thời làm mát khu vực xung quanh để ngăn cháy lan. Sau khoảng 5 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 3 giờ 22 phút.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra cháy gần nhiều quán ăn và công trình dân sinh. Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ cháy lan, đảm bảo an toàn cho các khu vực lân cận.

Vụ cháy xe đầu kéo không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.