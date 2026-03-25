TP.HCM: Sau cú tông mạnh, 2 xe bốc cháy dữ dội

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
25/03/2026 11:40 GMT+7

Va chạm giữa xe ben và xe container chở hạt điều trên tuyến ĐT 744 rạng sáng 25.3 khiến cả 2 phương tiện bốc cháy dữ dội, thiệt hại lớn về tài sản.

Ngày 25.3, Công an xã Thanh An (khu vực Bình Dương cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 phương tiện bốc cháy dữ dội.

Hai xe bốc cháy dữ dội sau va chạm rạng sáng ở TP.HCM - Ảnh 1.

Vụ va chạm khiến xe ben và xe container bốc cháy dữ dội rạng sáng 25.3

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, gần 3 giờ cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe ben (biển số TP.HCM) lưu thông trên tuyến ĐT 744 theo hướng từ Dầu Tiếng đi Thủ Dầu Một. Khi đến nút giao với đường Hồ Chí Minh, đoạn qua ấp Bến Chùa (xã Thanh An), thì xảy ra va chạm mạnh với xe  container (biển số Đồng Nai) đang chở hạt điều.

Cú va chạm khiến xe container lật nhào bên đường, hàng chục tấn hạt điều đổ tràn xuống mặt đường. Ít phút sau, phương tiện này bốc cháy dữ dội. Do thùng container chứa đầy hạt điều khô nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan rộng sang xe ben, khiến cả 2 phương tiện bốc cháy ngùn ngụt.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ, phá cửa cabin, đưa tài xế và phụ xe container ra ngoài an toàn. Hai người này chỉ bị thương nhẹ.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 31 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) điều động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường, khẩn trương triển khai dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản ước tính rất lớn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

