Cháy bãi phế liệu ni lông, cột khói đen phủ kín khu dân cư ở TP.HCM

Ngày 21.3, Công an phường Linh Xuân (TP.HCM) phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng PC07 - Công an TP.HCM) phong tỏa hiện trường, khẩn trương xử lý vụ cháy lớn xảy ra trên đường số 1.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại bãi tập kết ni lông nằm trong khuôn viên một công ty bỏ hoang trên địa bàn. Phát hiện hỏa hoạn, bảo vệ cùng người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng không hiệu quả.

Do khu vực chứa nhiều vật liệu dễ cháy như ni lông đã qua sử dụng, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan rộng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, tỏa nhiệt lớn, uy hiếp trực tiếp nhiều nhà dân lân cận.

Người dân cho biết, một số căn nhà sát khu vực cháy bị ám khói nặng, tường xuất hiện vết nứt, mái tôn cong vênh do ảnh hưởng của sức nóng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều hướng tiếp cận, phun nước làm mát và ngăn cháy lan sang khu dân cư.

Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức di dời tài sản, hỗ trợ người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn đang được tích cực khống chế. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đám cháy bùng phát tại bãi phế liệu ni lông trong khu dân cư

Cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét

Đám cháy bùng phát ngay cạnh nhà dân