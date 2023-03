4 đơn vị chữa cháy dập tắt vụ hoả hoạn tại công ty sản xuất xốp

Chiều 9.3, Chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với 3 đơn vị nghiệp vụ liên quan dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH và sản xuất thương mại Tân Huy Hoàng trong Cụm công nghiệp Phú Minh (P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm).

Vụ cháy tạo thành cột khói đen ngùn ngụt THÀNH LÊ

Trước đó, khoảng 15 giờ 5 cùng ngày, Công an Q.Bắc Từ Liêm nhận tin báo cháy xảy ra tại công ty kể trên, đã huy động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Công ty TNHH và sản xuất thương mại Tân Huy Hoàng chuyên sản xuất xốp nên lửa bùng rất nhanh. Nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, Công an Q.Bắc Từ Liêm đã xin chi viện 2 xe chữa cháy của Đội PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm, 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy và 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vự 2 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp dập lửa.

Khu vực cháy rộng khoảng 1.000 m2 THÀNH LÊ

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm, công ty bị cháy có diện tích khoảng 1.000 m2. Diện tích bị cháy rộng khoảng 300 m2, là nơi sản xuất xốp, các chất cháy chủ yếu là xốp thành phẩm và nguyên liệu để sản xuất xốp, máy móc…

Đến khoảng 16 giờ ngày 9.3, đám cháy được dập tắt, không lan sang 3 nhà xưởng lân cận.

Một phần tường và mái tôn của xưởng sản xuất bị đổ sập

THÀNH LÊ

Vụ cháy không ghi nhận thương vong nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Tường và mái tôn của xưởng sản xuất bị sập đổ một phần.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm cho hay, cơ sở xảy ra hỏa hoạn thuộc diện phải di dời theo quyết định của UBND TP.Hà Nội.