Nhà xưởng ở Hà Nội cháy dữ dội, hơn 40 cảnh sát nỗ lực dập lửa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 25.2, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại dãy nhà xưởng thuộc Công ty TNHH xây dựng công trình văn hóa Thăng Long (xã Bích Hòa, H.Thanh Oai).

Hiện trường vụ hỏa hoạn H.D

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy của Công an H.Thanh Oai và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực số 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Nhận định tình hình đám cháy phức tạp, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều động thêm 2 xe chữa cháy của Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cùng hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến chi viện.

Lực lượng cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa, cứu nạn H.D

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng triển khai các mũi tiếp cận trực tiếp khu vực xảy ra cháy và ngăn cháy lan sang khu vực nhà xưởng liền kề.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị khai thác nguồn nước của các công ty xung quanh, đảm bảo lượng nước phục vụ công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng công an xã, đội cảnh sát giao thông, trật tự và các lực lượng chức năng khác tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực xảy ra cháy.

Sau khoảng 1 tiếng, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà xưởng bên cạnh. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích đám cháy khoảng gần 1.500 m2 .