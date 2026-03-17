Điều tra vụ cháy nhà tại xã Vĩnh Lộc khiến 3 người trong gia đình bị bỏng

Liên quan đến vụ cháy nhà tại xã Vĩnh Lộc, thông tin ban đầu cho biết khoảng hơn 3 giờ sáng 17.3, người dân sống tại hẻm thuộc ấp 68, xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) bất ngờ phát hiện lửa và khói bốc lên từ một căn nhà trong hẻm.

Cơ quan chức năng lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ cháy nhà ẢNH: CTV

Ngay lập tức, hàng xóm xung quanh đã hô hoán, cùng nhau tìm cách phá cửa để dập lửa, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân bên trong thoát thân.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 20, Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn, cứu hộ (PC07, Công an TP.HCM) cùng Công an xã Vĩnh Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế hỏa hoạn.

Qua xác minh, căn nhà trên là nơi ở của gia đình ông P.N.P (53 tuổi). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông P. nằm trong nhà vệ sinh ở tầng trệt với nhiều vết bỏng ở hai tay và ngực.

Theo các nhân chứng, trước khi vụ cháy xảy ra, ông P. và vợ là bà T.T.G (51 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khi lửa bùng phát, bà G. cùng hai con trai (16 tuổi và 30 tuổi) đã kịp thời trèo qua cửa sổ, chạy ra ban công để thoát ra ngoài.

Vụ cháy nhà cũng làm bà G. bỏng tay, chân và bụng, người con trai 30 tuổi bỏng hai tay và chân trái. Cả 3 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích cháy khoảng 3 m2 trên tổng diện tích 60 m2 của căn nhà. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà đang được Công an xã Vĩnh Lộc và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ.