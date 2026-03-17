Thời sự Pháp luật

Điều tra vụ cháy tiệm sửa xe đạp điện khiến 2 anh em ruột tử vong

Nam Long
17/03/2026 13:34 GMT+7

Tiệm sửa xe đạp điện bất ngờ bốc cháy lúc sáng sớm khiến 2 thiếu niên là anh em ruột tử vong, công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 17.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn yêu cầu Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 anh em ruột tử vong.

Nơi xảy ra vụ cháy

Theo báo cáo của đơn vị chức năng, khoảng 5 giờ 45 ngày 16.3, tại hộ nhà ông H.T.T (40 tuổi, ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày, Vĩnh Long) xảy ra vụ cháy căn nhà là tiệm sửa xe đạp điện.

Cụ thể, vào thời điểm đó, 2 anh em ruột là H.G.P (15 tuổi) và H.G.Ph (12 tuổi) phát hiện 1 xe đạp điện trong tiệm bốc cháy nên đã gọi mẹ đến dập lửa. Do trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên đám cháy lan nhanh.

Nhiều tài sản trong nhà bị cháy

Hậu quả vụ hoả hoạn làm 2 anh em P. và Ph. tử vong, nhiều tài sản trong căn nhà bị cháy. 

Để kịp thời xử lý vụ việc và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị UBND xã Mỏ Cày chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần và tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hậu quả vụ cháy.

Nhiều vật dụng trong nhà bị cháy chỉ còn trơ khung sắt

Lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kết hợp kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn...

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy để điều tra

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Trung Tính, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày cho biết, sau khi nắm sự việc, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
