Ngôi chùa miền Tây có tượng Quan Âm cao 71 m, đẹp như chốn tiên cảnh

Nam Long
17/03/2026 05:30 GMT+7

Ngôi chùa rộng hơn 12 ha ở miền Tây gây ấn tượng với tượng Quan Âm cao 71 m cùng vườn phong lan ngút ngàn, tạo nên khung cảnh đẹp như chốn tiên cảnh.

Chùa Vạn Phước nằm cách trung tâm Vĩnh Long khoảng 120 km về phía Đông, được cho là ngôi chùa có diện tích lớn nhất nhì miền Tây. Chùa tọa lạc tại xã Bình Đại, Vĩnh Long với điểm nhấn là tượng Quan Âm cao 71 m cùng vườn hoa phong lan rộng lớn thu hút hàng ngàn phật tử về chiêm bái mỗi năm.

Toàn cảnh chùa Vạn Phước nằm cạnh quốc lộ 57B thuộc địa phận xã Bình Đại, Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ)

ảnh: nam long

Cảnh non nước với tượng Phật nằm phía bên phải chùa

ảnh: nam long

Nhà thủy tạ với cây xanh bao quanh hồ nước bên trái chùa

ảnh: nam long

Thông tin với PV Thanh Niên, đại đức Thích Phước Chí, trụ trì chùa Vạn Phước cho biết, chùa được thành lập vào năm 2008, với tổng diện tích là hơn 12 ha. Chùa được xây dựng theo kiến trúc gần gũi với thiên nhiên, cây xanh, hồ nước là trọng tâm tạo sự thoải mái, thanh tịnh khi đến đây.

Đường hoa ngay lối chính dẫn vào chùa với view tượng Phật Di Lặc và tượng Quan Âm

ảnh: nam long

Tượng Phật nằm với view bảo tháp thờ xá lợi Phật cao 7 tầng phía sau

ảnh: nam long

Ảnh non nước như trong tranh

ảnh: nam long

"Điểm nổi bật khi bước vào cổng chùa, phật tử và người dân sẽ thấy ngay cảnh cây chen đá, lá chen hoa, làm cho tâm hồn thong thả, nhẹ nhàng. Mọi người đi đến chùa cảm nhận được sự hạnh phúc", đại đức Thích Phước Chí nói.

Tượng Phật Di Lặc dát vàng cao hơn 12 m tọa lạc ngay trung tâm khuôn viên chùa

ảnh: nam long

Tượng Bồ tát Quan Âm cao 71 m và đài đang trong giai đoạn hoàn thành

ảnh: nam long

Hàng tượng thập bát La Hán ở lối vào chùa

ảnh: nam long

Bước qua cổng Tam quan, người cung đường hoa xuất hiện ngay trước mắt và hai bên là hồ nước với nhà thủy tạ, có lối đi trên hồ nước, xung quanh là cây cối và hoa. Điểm nhấn đặc biệt của chùa Vạn Phước là vườn hoa phong lan ngút ngàn được phật tử ở Đà Lạt tài trợ và thay thế đều đặn để lúc nào vườn hoa phong lan cũng tươi mát quanh năm.

Phật giáo cầu nguyện trước tượng Phật

ảnh: nam long

Chùa Vạn Phước còn gây ấn tượng mạnh với phật tử và du khách bởi đài và tượng Bồ tát Quan Âm cao 71 m, đang trong giai đoạn hoàn thiện; tượng Phật Di Lặc, cao hơn 12 m, dát vàng, nặng khoảng 99 tấn được đặt trong khuôn viên chính của chùa; tượng phật nằm cùng hệ thống tiểu cảnh, hồ nước, cây xanh tượng trưng cảnh thiên nhiên sơn thủy, tạo không gian mát mẽ, yên tĩnh ở chùa.

Vườn phong lan ngút ngàn trong khuôn viên chùa

ảnh: nam long

Vườn phong lan đa phần là lan Hồ Điệp và Phi Điệp (Giả Hạc)

ảnh: nam long

Hương thơm thoang thoảng của phong lan kèm tiếng nhạc Phật giáo nhẹ nhàng giúp mọi người thư giãn, thoải mái

ảnh: nam long

Bà Trần Thanh Mai (54 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, bà nhiều lần đến chùa chiêm bái tượng Phật, cầu nguyện cho gia đình bình an, công việc làm ăn thuận lợi. "Vào chùa như bước vào chốn tiên cảnh ở nhân gian, tôi cảm thấy tâm thức mình được thoải mái, thanh tịnh như trút bỏ được hết hồng trần ngoài kia. Đặc biệt, là bước vào vườn hoa lan, vừa ngắm vừa nghe nhạc nhẹ nhàng rất là thoải mái", bà Mai vui vẻ nói.

Những chậu lan Hồ Điệp kết thành những đóa hoa khổng lồ đủ màu sắc

ảnh: nam long

Chen lẫn là những chậu lan Phi Điệp rừng ngát hương thơm

ảnh: nam long

Đại đức Thích Phước Chí cho biết thêm, thời gian tới sẽ xin mở rộng chùa vận động xây dựng thêm nhiều tiểu cảnh gần gũi với thiên nhiên hơn để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của phật tử và nơi thăm quan, vui chơi cho du khách thập phương. "Hằng năm từ sự đóng góp của phật tử, nhà chùa đã hỗ trợ an sinh xã hội cho bà con địa phương hàng tỉ đồng", Đại đức Thích Phước Chí nói.

Chùa Vạn Phước không chỉ thu hút những tín đồ Phật giáo mà còn là nơi để du khách khám phá văn hóa tâm linh với kiến trúc đẹp, gần gũi với thiên nhiên, không gian thanh tịnh được ví như "tiên cảnh xứ dừa".

Ngôi chùa lớn nhất Cần Thơ với nhiều tượng Phật 'khủng'

Chùa Phật Học 2 - công trình Phật giáo lớn nhất Cần Thơ với diện tích 8,5 ha - gây ấn tượng bởi quần thể tượng Phật kích thước lớn và kiến trúc độc đáo.

