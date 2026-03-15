Ngôi chùa lớn nhất Cần Thơ với nhiều tượng Phật 'khủng'

Chùa Phật Học 2 có tên gọi khác là chùa Quan Âm Linh Ứng 2, tọa lạc phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ (trước đây là phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Chùa được xây dựng năm 2011. Từ 1,5 ha ban đầu, đến nay diện tích chùa mở rộng lên 8,5 ha, trở thành ngôi chùa lớn nhất Cần Thơ.

Nơi đây không chỉ là chốn hành hương, chiêm bái, mà là điểm đến du lịch nổi tiếng với cảnh quan xanh mát, kiến trúc độc đáo và những hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa.

Ngôi chùa có nhiều tượng Phật 'khủng'

Ngay từ cổng chùa, du khách đã cảm nhận sự giản dị nhưng khác biệt. Hai lối ra vào ngăn cách bởi trụ sen, bên trên khắc chữ thư pháp "nhân quả đồng thời", gợi sự trang nghiêm và gần gũi.

Người dân, du khách thập phương đến chiêm bái, tham quan chùa Phật Học 2 ẢNH: DUY TÂN

Tiến sâu vào bên trong là hàng loạt công trình quy mô như chánh điện, ấn Quan Âm, ấn Di Đà cùng tháp Thiên Phật và 100 mặt Phật vàng rực rỡ...

Tượng Bồ tát Quan Âm và những quả trứng khổng lồ đủ màu sắc ẢNH: DUY TÂN

Tượng Bồ tát Quan Âm với kích thước lớn ẢNH: DUY TÂN

Điểm nhấn đặc biệt tại đây là hệ thống tượng Phật "lớn - độc - lạ" nhất miền Tây. Trong đó, tượng Bồ tát Quan Âm cao 20 m uy nghi giữa sân chùa; tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài 17m... cùng hàng tượng bàn tay Phật, hoa sen dát vàng trải dọc lối đi.

Tượng Phật A Di Đà ẢNH: DUY TÂN

Tượng Phật Di Lặc với kích thước “khủng” ẢNH: DUY TÂN

Không gian chùa tái hiện nhiều câu chuyện cổ tích, dân gian Việt Nam qua các cụm tượng điêu khắc tinh xảo như: cây tre trăm đốt, Thạch Sanh chém chằn tinh, Thằng Bờm và Phú Ông… Bên cạnh đó, vườn Lộc Uyển vườn nai, tượng ba không (không nghe - không nói - không thấy), tượng mẫu tử, tượng ông Địa, thầy trò Đường Tăng… vừa mang tính nhân văn, vừa khơi gợi triết lý nhân quả.

Tượng Phật nhập niết bàn ẢNH: DUY TÂN

Một công trình độc đáo khác là chiếc thuyền Bát Nhã giữa hồ nước rộng 6.000 m2, thiết kế không đáy, chở theo 8 vị Phật. Cầu màu đỏ dẫn ra thuyền tạo nên khung cảnh nên thơ, trong hồ đàn cá chép tung tăng bơi lội tạo không gian sinh động.

Tượng bàn tay Phật ẢNH: DUY TÂN

Mái ấm của những phận người kém may mắn

Không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc và cảnh quan, chùa Phật Học 2 được biết đến là "ngôi chùa từ thiện" ở miền Tây. Hiện nơi đây là mái nhà chung của khoảng 50 cụ già neo đơn, tuổi ngoài 50 đến hơn 70. Có người mới đến vài tháng, có người đã nương náu 6 - 7 năm.

Thuyền Bát nhã ẢNH: DUY TÂN

Điểm chung của họ là mang nhiều bất hạnh: nghèo khó, bệnh tật, không người thân chăm sóc, không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu. Họ tìm đến cửa Phật như tìm một chốn nương náu cuối đời, được chùa cưu mang, sẻ chia.

Thủ tục vào ở rất đơn giản, chỉ cần có tâm nguyện nương náu cửa chùa đều được tiếp nhận. Hiện có 11 phòng, mỗi phòng bố trí 5 người, chia theo nam nữ. Hằng ngày, khoảng 10 giờ sáng, mọi người tập trung nhận phần ăn từ bếp. Người nào còn khỏe thì phụ làm công quả hoặc chăm sóc người yếu hơn. Với người bị liệt nửa người hoặc già yếu, nhà chùa thuê người chăm sóc riêng, chi trả công 100.000 đồng/ngày.

Những phận đời nghèo khó được cưu mang tại chùa Phật Học 2 ẢNH: DUY TÂN

Ở mái ấm này, nỗi buồn riêng dường như vơi đi bởi sự đồng cảm chung. Các cụ xem nhau như người thân, cùng động viên, dìu dắt nhau qua những ngày cuối đời. Họ được trò chuyện, lắng nghe, nhận những sẻ chia ấm áp từ đoàn thiện nguyện và Phật tử ghé thăm.

Bà Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, quê Cà Mau) bị tai biến, đi lại khó khăn nên tìm đến cửa Phật nương nhờ tuổi già. Bà chia sẻ: "Ở đây, tôi cảm thấy bớt bơ vơ vì có người chuyện trò, có người lắng nghe. Mỗi dịp lễ Vu Lan, nhìn người khác đi chùa cùng con cháu, tôi chạnh lòng, ao ước có một gia đình trọn vẹn".

Được ở trong mái ấm của chùa Phật Học 2, nỗi buồn của những người kém may mắn được vơi đi. Họ xem nhau như người thân, cùng động viên, dìu dắt nhau qua những ngày cuối đời ẢNH: DUY TÂN

Tâm niệm của nhà chùa là "đã lo thì lo trọn vẹn, đã cưu mang thì cưu mang đến lúc nhắm mắt xuôi tay". Mỗi khi có cụ qua đời, chùa lo hậu sự, hỏa táng, rồi mang hài cốt về thờ tại chùa. Đến nay, đã có hàng chục trường hợp được hương khói mỗi ngày nơi cửa Phật.

Xung quanh chùa rợp bóng cây sa la cùng nhiều loại cây xanh, cau cảnh… tạo nên bầu không khí thoáng đãng, mát mẻ. Bởi vậy, chùa Phật Học 2 không chỉ là công trình tôn giáo lớn nhất Cần Thơ mà còn là điểm hẹn văn hóa, tâm linh đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch miền Tây Nam bộ.