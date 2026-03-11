Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Giết người bằng dao, bị khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Nam Long
Nam Long
11/03/2026 10:43 GMT+7

Liên quan vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng bệnh viện, cơ quan công an khởi tố bị can giết người thêm hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 11.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với Nguyễn Minh Tâm (31 tuổi, ở phường Phước Hậu, Vĩnh Long).

Trước đó, Tâm đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ việc đâm tử vong bảo vệ ngay cổng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Giết người bằng dao, bị khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Minh Tâm tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 20.12.2025, tại khu vực giữ xe gần cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Tâm thấy có vụ cãi nhau nên đến can thiệp và phát sinh mâu thuẫn với ông N.A.K (45 tuổi, ở phường Phước Hậu, Vĩnh Long), là nhân viên bảo vệ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Sau đó, Tâm về nhà lấy  con dao rồi quay lại bệnh viện, dùng dao tấn công ông K. khiến ông  tử vong. Gây án xong, Tâm trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 1 giờ 15 phút ngày 22.12.2025, lực lượng công an bắt giữ Tâm khi đang lẩn trốn ở phường Thanh Đức, Vĩnh Long.

Qua giám định, con dao Tâm sử dụng gây án là dao sắc nhọn, thuộc danh mục có tính sát thương cao. 

Căn cứ luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, hành vi sử dụng vũ khí thô sơ có tính sát thương cao nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật được xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long Giết người vũ khí quân dụng Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đâm chết người
