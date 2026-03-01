Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy kho tập kết phế liệu không phép ở Củ Chi, lửa tái bùng phát rạng sáng

Trần Kha
01/03/2026 14:52 GMT+7

UBND xã Củ Chi (TP.HCM) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở đường Lê Thị Ngót.

Liên quan vụ cháy trên đường Lê Thị Ngót (đường số 93 cũ), ngày 1.3, UBND xã Củ Chi cho biết lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy trên đường Lê Thị Ngót xã Củ Chi - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo báo cáo ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu đất rộng khoảng 800 m2 thuộc ấp Bến Đò 1C, xã Củ Chi, TP.HCM.

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 28.2 tại thửa đất số 825, do ông N.A, ông T.S.Đ và bà N.T.L đồng sử dụng. Tại hiện trường, khu vực cháy là công trình có kết cấu cột sắt, mái và vách bằng tôn với diện tích 280 m2.

Được biết, vị trí này được ông T.S.Đ dùng làm nơi tập kết mút và cao su phế liệu đã qua sử dụng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định hoạt động tập kết phế liệu này không có giấy phép kinh doanh. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2024, công trình tại đây đã phát sinh tăng diện tích so với hiện trạng ban đầu.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Đến 19 giờ 44 phút ngày 28.2, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Tuy nhiên, hơn 5 giờ ngày 1.3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại (tái cháy). Các đơn vị PCCC đã kịp thời xử lý triệt để, dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 6 giờ 10 phút sáng cùng ngày. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Về tài sản, lửa đã thiêu rụi lượng lớn mút phế liệu cùng khung sắt và mái tôn bên trong khu vực.

Sau vụ cháy, chính quyền xã Củ Chi và Ban nhân dân ấp đã kịp thời hỗ trợ một hộ dân có nhà ở liền kề bị ảnh hưởng để ổn định nơi ở và sinh hoạt.

Đồng thời, UBND xã yêu cầu chủ sử dụng khu đất phải chịu trách nhiệm thu dọn toàn bộ vật liệu bị cháy, tiến hành khôi phục hiện trạng đất nông nghiệp theo quy định. Hiện giá trị thiệt hại về tài sản vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

