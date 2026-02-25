Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cần Thơ: Bắt nhân viên tham ô tài sản của công ty hơn 300 triệu đồng

Thanh Duy
Thanh Duy
25/02/2026 13:46 GMT+7

Lợi dụng chính sách bán hàng công nợ của công ty để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng, Trần Thanh Sang (26 tuổi) bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 25.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Thanh Sang (26 tuổi, ở ấp 3A, xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Cần Thơ: Bắt nhân viên tham ô tài sản của công ty hơn 300 triệu đồng- Ảnh 1.

Công an thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thanh Sang

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo điều tra ban đầu, Sang từng có thời gian làm việc cho một công ty có địa chỉ tại khu vực Hòa Thạnh B, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trong thời gian làm nhân viên, Sang đã lợi dụng chính sách bán hàng công nợ của công ty để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hành vi của Sang được xác định không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tập thể, mà còn làm xói mòn niềm tin trong quan hệ lao động, tiềm ẩn những tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh.

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm nêu trên, Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường giám sát, kiểm tra nội bộ, áp dụng chặt chẽ các quy trình quản lý tài chính, tài sản, không để phát sinh tội phạm.

Vụ nhân viên tham ô tài sản của công ty do Trần Thanh Sang thực hiện đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tham ô tài sản, cựu kế toán một trường học lãnh 8 năm tù

Tham ô tài sản, cựu kế toán một trường học lãnh 8 năm tù

Tham ô tài sản hơn 656 triệu đồng, cựu kế toán một trường tiểu học ở Bạc Liêu bị TAND tỉnh này tuyên phạt 8 năm tù.

Khám phá thêm chủ đề

Tham Ô Tài Sản cần thơ chiếm đoạt nhân viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận