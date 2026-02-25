Cần Thơ: Bắt nhân viên tham ô tài sản của công ty hơn 300 triệu đồng

Ngày 25.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Thanh Sang (26 tuổi, ở ấp 3A, xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Công an thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thanh Sang ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo điều tra ban đầu, Sang từng có thời gian làm việc cho một công ty có địa chỉ tại khu vực Hòa Thạnh B, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trong thời gian làm nhân viên, Sang đã lợi dụng chính sách bán hàng công nợ của công ty để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hành vi của Sang được xác định không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tập thể, mà còn làm xói mòn niềm tin trong quan hệ lao động, tiềm ẩn những tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh.

Để chủ động phòng ngừa loại tội phạm nêu trên, Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường giám sát, kiểm tra nội bộ, áp dụng chặt chẽ các quy trình quản lý tài chính, tài sản, không để phát sinh tội phạm.

Vụ nhân viên tham ô tài sản của công ty do Trần Thanh Sang thực hiện đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.