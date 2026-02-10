Giả mạo nhà xe bán vé tết, lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Ngày 10.2, Công an xã Quảng Khê (Lâm Đồng) cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán vé xe khách giả trên mạng xã hội.

Tang vật vụ lừa đảo bán vé xe tết ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhà xe như "Nhà xe Văn Minh", "Phòng điều hành vé Nhà xe Việt Hưng", "Nhà xe Hải Định"… đăng thông tin bán vé xe liên tỉnh, yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc để giữ vé, sau đó chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền.

Rà soát ban đầu xác định có ít nhất 2 người dân trên địa bàn xã Quảng Khê là nạn nhân. Công an xã đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, củng cố hồ sơ và báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định các đối tượng lừa đảo gồm: Trần Ngọc Hoàn (25 tuổi), Đào Đức Duy (30 tuổi) và Vũ Quang Huy (26 tuổi), cùng trú tỉnh Hưng Yên, hiện thuê nhà tại Hà Nội để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an thành phố Hà Nội triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng.

Trang mạng giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đặt mua vé xe tết ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại nơi ở trọ của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, sim rác và tài liệu liên quan.

Bước đầu, nhóm này khai nhận đã lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo nhà xe, sử dụng sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền đặt cọc vé, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.