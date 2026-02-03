Công an Lâm Đồng giải cứu thanh niên bị lừa sang Campuchia, đòi tiền chuộc 200 triệu đồng

Ngày 3.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa nhanh chóng vào cuộc, phối hợp các lực lượng chức năng giải cứu thành công anh D.T.P (ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), nạn nhân bị các đối tượng lừa sang Campuchia làm việc trái phép dưới chiêu bài "việc nhẹ, lương cao".

Thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng của gia đình anh P., nạn nhân được giải cứu từ Campuchia ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 1.2026, bà D.K.L (42 tuổi, mẹ anh P.) nhận được cuộc gọi từ một tài khoản mạng xã hội Facebook thông báo con trai bà đang bị giữ tại Campuchia và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc để đưa nạn nhân về nước.

Qua xác minh, anh P. bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng. Do không đạt "chỉ tiêu", anh bị các đối tượng quản lý đe dọa, hành hung, gây thương tích.

Nhận được trình báo của gia đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh thông tin, rà soát các tài khoản mạng xã hội mà nạn nhân từng liên lạc, thu thập hình ảnh, dữ liệu liên quan nhằm xác định manh mối các đối tượng tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép.

Theo lời khai của gia đình, khoảng tháng 10.2025, anh P. lên mạng xã hội tìm việc làm và được giới thiệu công việc lơ xe ô tô khách với thu nhập hấp dẫn. Sau đó, anh được đưa vào TP.HCM rồi vượt biên trái phép sang Campuchia.

Bằng sự chủ động, quyết liệt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các cơ quan chức năng và Công an xã Di Linh xây dựng phương án giải cứu, đồng thời hướng dẫn gia đình hoàn tất thủ tục cần thiết để đưa nạn nhân về Việt Nam an toàn.

Sau khi được giải cứu thành công, anh P. đã trở về địa phương. Gia đình nạn nhân gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và khẩn trương của lực lượng công an trong quá trình xác minh, điều tra và tổ chức giải cứu.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời chào việc làm "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, không rõ địa chỉ, pháp lý, tránh rơi vào bẫy của các đường dây đưa người sang nước ngoài lao động trái phép.