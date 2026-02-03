Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Công an Lâm Đồng giải cứu thanh niên bị lừa sang Campuchia, đòi tiền chuộc 200 triệu đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
03/02/2026 20:40 GMT+7

Công an Lâm Đồng nhanh chóng vào cuộc và giải cứu thành công một thanh niên bị lừa sang Campuchia, đòi tiền chuộc 200 triệu đồng.

Ngày 3.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa nhanh chóng vào cuộc, phối hợp các lực lượng chức năng giải cứu thành công anh D.T.P (ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), nạn nhân bị các đối tượng lừa sang Campuchia làm việc trái phép dưới chiêu bài "việc nhẹ, lương cao".

Công an Lâm Đồng giải cứu thanh niên bị lừa sang Campuchia, đòi tiền chuộc 200 triệu đồng- Ảnh 1.

Thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng của gia đình anh P., nạn nhân được giải cứu từ Campuchia

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 1.2026, bà D.K.L (42 tuổi, mẹ anh P.) nhận được cuộc gọi từ một tài khoản mạng xã hội Facebook thông báo con trai bà đang bị giữ tại Campuchia và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc để đưa nạn nhân về nước.

Qua xác minh, anh P. bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng. Do không đạt "chỉ tiêu", anh bị các đối tượng quản lý đe dọa, hành hung, gây thương tích.

Nhận được trình báo của gia đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh thông tin, rà soát các tài khoản mạng xã hội mà nạn nhân từng liên lạc, thu thập hình ảnh, dữ liệu liên quan nhằm xác định manh mối các đối tượng tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép.

Theo lời khai của gia đình, khoảng tháng 10.2025, anh P. lên mạng xã hội tìm việc làm và được giới thiệu công việc lơ xe ô tô khách với thu nhập hấp dẫn. Sau đó, anh được đưa vào TP.HCM rồi vượt biên trái phép sang Campuchia.

Bằng sự chủ động, quyết liệt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các cơ quan chức năng và Công an xã Di Linh xây dựng phương án giải cứu, đồng thời hướng dẫn gia đình hoàn tất thủ tục cần thiết để đưa nạn nhân về Việt Nam an toàn.

Sau khi được giải cứu thành công, anh P. đã trở về địa phương. Gia đình nạn nhân gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và khẩn trương của lực lượng công an trong quá trình xác minh, điều tra và tổ chức giải cứu.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời chào việc làm "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, không rõ địa chỉ, pháp lý, tránh rơi vào bẫy của các đường dây đưa người sang nước ngoài lao động trái phép.

Tin liên quan

Giải cứu 2 thiếu nữ 14 tuổi bị lừa bán sang Campuchia với giá 60 triệu đồng

Giải cứu 2 thiếu nữ 14 tuổi bị lừa bán sang Campuchia với giá 60 triệu đồng

Chỉ vì tin lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" tại một công ty may, 2 thiếu nữ tại TP.Cần Thơ đã bị lừa bán sang Campuchia, bị giam giữ và ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Khám phá thêm chủ đề

giải cứu Công an tỉnh Lâm Đồng lừa sang Campuchia tiền chuộc việc nhẹ lương cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận