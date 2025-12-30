Ngày 30.12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết đã phối hợp Công an TP.Cần Thơ giải cứu thành công và bàn giao 2 nạn nhân là N.T.T.T và V.T.M.T (cùng 14 tuổi, ở xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ) về với gia đình. Hai thiếu nữ này bị lừa bán sang Campuchia với giá 60 triệu đồng.

C02 và các lực lượng giải cứu 2 thiếu nữ 14 tuổi bị lừa bán sang Campuchia với giá 60 triệu đồng ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mối quan hệ quen biết giữa V.T.M.T và Hà Thị Trúc Linh (23 tuổi, quê Kiên Giang) khi cả 2 làm việc tại quán karaoke.

Đầu tháng 11.2025, Linh vẽ ra viễn cảnh tươi sáng về công ty may gần cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) đang tuyển công nhân với mức lương cao từ 20 - 30 triệu đồng/tháng. Tin lời, T. đã rủ thêm bạn thân là N.T.T.T cùng đi.

Theo hướng dẫn của Linh, 2 thiếu nữ đón taxi từ TP.Cần Thơ đến khu vực núi Sam (An Giang). Tại đây, các em được một người đàn ông lạ mặt bịt kín khẩu trang dùng thuyền đưa sang biên giới Campuchia, sau đó tiếp tục chở bằng xe máy đến "đại bản doanh" là Công ty ETH (tỉnh Kandal, Campuchia).

Ép học gõ máy tính để lừa đảo qua mạng

Ngay khi đặt chân đến tỉnh Kandal, bộ mặt thật của kẻ lừa đảo mới lộ diện. Hai nạn nhân bàng hoàng nghe Linh tiết lộ việc đưa các em sang đây đã giúp thị thu về số tiền "hoa hồng" lên đến 60 triệu đồng. Lúc này, 2 em mới biết mình bị lừa bán sang Campuchia.

Tại Công ty ETH, 2 thiếu nữ bị giam lỏng tại tầng 4 và bị ép học gõ máy tính để thực hiện các hành vi lừa đảo qua mạng. Khi các em phản kháng và đòi về Việt Nam, các đối tượng yêu cầu mỗi người phải đóng số tiền chuộc 36 triệu đồng. Trong cơn tuyệt vọng, nạn nhân đã tìm cách liên lạc về gia đình cầu cứu.

Lực lượng công an Việt Nam, Campuchia giải cứu 2 thiếu nữ khi đang bị giam giữ tại phòng 411 và 417 ẢNH: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, C02 lập tức thành lập tổ công tác phối hợp với cảnh sát nước bạn giải cứu.

Ngày 20.11, lực lượng phối hợp đã đột kích khu vực tòa nhà B5 thuộc Công ty ETH, giải cứu thành công 2 thiếu nữ khi đang bị giam giữ tại phòng 411 và 417.

Ngày 2.12, sau khi hoàn tất các thủ tục, các nạn nhân đã được đưa về cửa khẩu tại An Giang để bàn giao cho gia đình trong sự nghẹn ngào, hạnh phúc của người thân.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng Trọng án tiếp tục phối hợp với Công an TP.Cần Thơ mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Hà Thị Trúc Linh và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.