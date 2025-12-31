Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Khởi tố nữ bị can tham ô tài sản

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
31/12/2025 16:27 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 31.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (38 tuổi, ở phường Phước Bình) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo đó, Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại H.T (ở khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình).

Ngày 16.4.2025, công ty giao cho Kim Anh 350 bao hạt điều, tổng trọng lượng 15 tấn có giá trị hơn 2,85 tỉ đồng để chuyển đến cơ sở bắn màu, bắn size lô hàng trên.

Đồng Nai: Bắt Nguyễn Thị Kim Anh tham ô tài sản - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Kim Anh (giữa) thời điểm bị bắt tạm giam

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Kim Anh không thực hiện việc chuyển giao cho cơ sở bắn màu mà chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều trên đem đi thế chấp với số tiền 1,95 tỉ đồng.

Khi phát hiện sự việc, công ty H.T đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu Kim Anh trả lại số hạt điều trên, nhưng người này nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Ngoài ra, Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của công ty, nhiều lần tạm ứng để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền hơn 5,8 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, Kim Anh không nhập hàng mà chiếm đoạt số tiền này.

Hiện vụ tham ô tài sản được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

