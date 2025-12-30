Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác minh, điều tra vụ phá rừng ở Ia Mơ

Trần Hiếu
Trần Hiếu
30/12/2025 18:34 GMT+7

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ phá rừng liên quan đến bài viết 'Hàng trăm cây rừng vùng biên giới bị cạo gốc... đứng chờ chết' trên Báo Thanh Niên.

Ngày 30.12, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản giao Công an tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Sở NN-MT Gia Lai, UBND xã Ia Mơ khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng phá rừng tại xã Ia Mơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo điều tra vụ phá rừng ở Ia Mơ nghiêm trọng - Ảnh 1.

Có không ít gốc cây rừng to đã bị ken cây

ẢNH: TRẦN HIẾU

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-MT Gia Lai tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Công an, UBND xã Ia Mơ và các đơn vị liên quan trong việc điều tra, xác minh, xử lý vụ việc nêu trên; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

UBND xã Ia Mơ được tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý vụ việc; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, lâm nghiệp trên địa bàn, không để tái diễn tình trạng phá rừng trên địa bàn quản lý.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo điều tra vụ phá rừng ở Ia Mơ nghiêm trọng - Ảnh 2.

Một vùng rừng biên giới bị phá tan hoang

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, hàng trăm cây rừng thuộc tiểu khu 1.000 trên khu vực biên giới xã Ia Mơ đã bị lâm tặc cạo (ken gốc) đứng chờ chết. Dù hiện trường nằm không xa quốc lộ 14C và cách trung tâm UBND xã Ia Mơ không xa, tuy nhiên, các cơ quan chức năng không phát hiện kịp thời, để một vùng rừng lớn bị phá hoại. Đây cũng thể hiện sự yếu kém của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ rừng biên giới.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo điều tra vụ phá rừng ở Ia Mơ nghiêm trọng - Ảnh 3.

Cây rừng bị ken dẫn đến chết dần

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo báo cáo của Kiểm lâm Ia Mơ, Tổ Kiểm lâm công tác tại la Mơ phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia Lốp và Chốt quản lý bảo vệ rừng số 4 tuần tra, kiểm soát vào sáng 25.12 tại khu vực tiểu khu 1.000, phát hiện hiện trường có cây rừng tự nhiên bị tác động tại lô 2, khoảnh 8, tiểu khu 1.000. Tại thời điểm kiểm tra có 217 cây rừng bị ken phá rải rác, đường kính cây từ 10 - 40 cm; chủng loại: Dầu, cà chít, xoài, Sp (loài thông thường)...  

Hàng trăm cây rừng vùng biên giới bị cạo gốc... đứng chờ chết

