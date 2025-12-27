Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hàng trăm cây rừng vùng biên giới bị cạo gốc... đứng chờ chết

Trần Hiếu
Trần Hiếu
27/12/2025 15:23 GMT+7

Hàng trăm cây rừng tự nhiên ở xã Ia Mơ (Gia Lai) bị lâm tặc dùng cưa, dao… cạo sạch vỏ quanh thân đoạn gần gốc (ken cây) khiến cây đứng chờ chết. Hành vi phá hoại rừng này xảy ra ở khu vực biên giới, sát quốc lộ 14C nhưng cơ quan chức năng không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Có mặt tại vùng rừng thuộc tiểu khu 1.000, lâm phần do UBND xã Ia Mơ quản lý vào trưa 26.12, PV Thanh Niên tận mắt thấy hành vi phá hoại rừng đã xảy ra nơi đây với hàng trăm cây rừng. Một vùng rừng rộng lớn với hàng trăm cây đang dần héo lá với dấu vết ken rất mới. Lâm tặc đã ken cây cách khoảng 0,5 m tính từ gốc.

Hàng trăm cây rừng vùng biên giới bị cạo gốc... đứng chờ chết- Ảnh 1.

Nhiều gốc cây rừng lớn bị ken chờ chết

ẢNH:TRẦN HIẾU

Chúng tôi đã đi sâu vào vùng rừng thuộc tiểu khu này giữa cái nắng rát mặt vùng biên giới ban trưa và chứng kiến thêm nhiều cây rừng bị ken gốc đứng chờ chết. Gần như toàn bộ đều có dấu ken cây rất mới chứng tỏ vụ việc phá rừng này xảy ra chưa lâu. Vụ phá rừng này đã phần nào chứng tỏ sự yếu kém trong công tác bảo vệ rừng biên giới.

Hàng trăm cây rừng đang chết dần bởi hành động phá rừng này. Và để tái sinh vùng rừng như thế này, phải mất đến hàng chục năm.

Hàng trăm cây rừng vùng biên giới bị cạo gốc... đứng chờ chết- Ảnh 2.

Con số cây rừng bị ken có thể lớn hơn số thống kê của lực lượng chức năng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Hàng trăm cây rừng vùng biên giới bị cạo gốc... đứng chờ chết- Ảnh 3.

Dấu vết cây rừng bị ken phá còn rất mới

ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo báo cáo của Kiểm lâm Ia Mơ, Tổ Kiểm lâm công tác tại la Mơ phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia Lốp và Chốt quản lý bảo vệ rừng số 4 tuần tra, kiểm soát vào sáng 25.12 tại khu vực tiểu khu 1.000, phát hiện hiện trường có cây rừng tự nhiên bị tác động tại lô 2, khoảnh 8, tiểu khu 1.000.

Tại thời điểm kiểm tra có 217 cây rừng bị ken phá rải rác. Đường kính cây từ 10 - 40 cm. Chủng loại: Dầu, cà chít, xoài, Sp (loài thông thường). Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ cây rừng bị ken vẫn còn sống. Hiện vẫn chưa xác định được nghi can liên quan hành vi phá hoại rừng này.

Hàng trăm cây rừng vùng biên giới bị cạo gốc... đứng chờ chết- Ảnh 4.

Vị trí rừng bị phá nằm gần quốc lộ 14C, cách UBND xã Ia Mơ khoảng 10 km

ẢNH: TRẦN HIẾU

Hàng trăm cây rừng vùng biên giới bị cạo gốc... đứng chờ chết- Ảnh 5.

Vùng rừng biên giới bị xâm hại nghiêm trọng bởi sự quản lý yếu kém của lực lượng chức năng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 26.12, ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã biên giới Ia Mơ, cho biết: "Xã hiện đang quản lý 15.000 ha rừng. Chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức về vụ phá rừng này do mới xảy ra. Hiện lực lượng chức năng đang có mặt ở hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã phát hiện 18 vụ phá rừng. Nhiều vụ hiện vẫn chưa phát hiện được đối tượng".

Hàng trăm cây rừng vùng biên giới bị cạo gốc... đứng chờ chết- Ảnh 6.

Cả một vùng rừng biên giới bị lâm tặc ken cây

ẢNH: TRẦN HIẾU

Liên quan đến vụ phá rừng này, UBND xã đã giao lực lượng Công an xã chủ trì phối hợp cùng tổ Kiểm lâm la Mơ, đồn Biên phòng la Lốp, Phòng kinh tế và tổ Quản lý bảo vệ rừng số 4 tiến hành mở rộng điều tra, xác minh truy tìm nghi can…

