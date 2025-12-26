Nghi vấn ‘rút ruột công trình’ ở Gia Lai: Đường tiền tỉ nhanh chóng xuống cấp

Hai tuyến đường Quang Trung, Hùng Vương trị giá hàng tỉ đồng trên địa bàn xã Ia Pa (thuộc H.Ia Pa cũ) đang xuống cấp nghiêm trọng. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy những sai phạm trong thi công và quản lý, làm dấy lên nghi vấn "rút ruột công trình".

Đầu tháng 6.2025, tuyến đường Quang Trung dài hơn 500 m, có điểm giao với đường Trường Sơn Đông, được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thời điểm này, người dân sinh sống dọc tuyến không giấu được niềm vui khi con đường được sửa chữa khang trang, thuận tiện cho đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Thế nhưng, chỉ sau khoảng một tháng, niềm vui nhanh chóng tan biến khi mặt đường bắt đầu nứt vỡ, bong tróc. Đến tháng 8, tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm trọng. Nhà thầu thi công tiến hành sửa chữa, khắc phục, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, con đường lại tiếp tục xuống cấp. Công trình có tổng mức đầu tư 1,1 tỉ đồng đến nay vẫn là tuyến đường hư hỏng, đi kèm những nghi vấn "rút ruột công trình" khiến người dân bức xúc.

Có mặt tại hiện trường vào ngày 26.12, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều đoạn mặt đường nứt toác thành từng mảng lớn, sụt lún tạo thành các hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Kết quả kiểm tra của UBND xã Ia Pa cho thấy, những gì đang diễn ra tại tuyến đường Quang Trung không phải là sự cố ngẫu nhiên. Theo hồ sơ thiết kế, tại vị trí 58,50 x 7,25 m, công trình sửa chữa yêu cầu đào thay kết cấu toàn bộ chiều rộng mặt đường 7,25 m. Tuy nhiên, thực tế thi công chỉ khoảng 1 m bề rộng mặt đường, không đúng với thiết kế được phê duyệt. Sự chênh lệch lớn giữa hồ sơ và thực tế làm dấy lên nghi vấn "rút ruột công trình".

Đường Quang Trung mới sửa xong đã xuống cấp ẢNH: TRẦN HIẾU

Không chỉ tuyến đường Quang Trung, tuyến đường Hùng Vương, một trong những trục giao thông chính của H.Ia Pa cũ, cũng bộc lộ nhiều sai phạm. Công trình có giá trị đầu tư 1,1 tỉ đồng, với quy mô sửa chữa các vị trí bong tróc, ổ gà. Theo thiết kế, nhà thầu phải sử dụng lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25, dày 15 cm, nhằm đảm bảo độ bền và khả năng chịu tải của mặt đường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện nhà thầu đã không thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, thay thế bằng đá 4x6. Việc sử dụng vật liệu không đúng thiết kế đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tuổi thọ công trình, tiếp tục làm dấy lên nghi vấn "rút ruột công trình" trong quá trình thi công.

Công trình đã bị "rút ruột" ẢNH: TRẦN HIẾU

Thiếu kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công trình

Theo kết luận ban đầu của UBND xã Ia Pa, nguyên nhân sai phạm xuất phát từ cả chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Chủ đầu tư, đứng đầu là ông Phạm Chí Sĩ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Ia Pa, bị xác định đã thiếu kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng công trình.

Trong khi đó, các nhà thầu thi công và giám sát gồm Công ty TNHH Quang Minh Tuấn và Công ty CP Quang Minh Phát - Gia Lai cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm, bởi đây là những đơn vị trực tiếp tham gia thi công, giám sát các công trình nói trên.

Từ thực trạng trên, ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết địa phương đã ban hành văn bản kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ia Pa xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân liên quan. Đồng thời, UBND xã yêu cầu Ban quản lý dự án nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến các sai phạm, nhằm sớm khắc phục hậu quả, tránh tái diễn tình trạng "rút ruột công trình" gây lãng phí ngân sách và bức xúc trong dư luận.