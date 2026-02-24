Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Y dược Cần Thơ dự kiến tuyển sinh tổ hợp văn-sử-địa

Thanh Duy
Thanh Duy
24/02/2026 13:50 GMT+7

Năm 2026, Trường ĐH Y dược Cần Thơ dự kiến mở rộng xét tuyển nhiều tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT trong tuyển sinh đại học chính quy.

Ngày 24.2, Trường ĐH Y dược Cần Thơ có thông tin dự kiến các phương thức tuyển sinh đại học năm 2026.

Theo đó, trường sẽ tuyển sinh 14 ngành bậc đại học chính quy, gồm: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền, răng-hàm-mặt, dược học, kỹ thuật y sinh, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, y tế công cộng, dinh dưỡng và 2 ngành mới là kỹ thuật phục hồi chức năng, tâm lý học (dự kiến).

Trường ĐH Y dược Cần Thơ dự kiến tuyển sinh tổ hợp văn - sử - địa - Ảnh 1.

Năm 2026, Trường ĐH Y dược Cần Thơ dự kiến mở rộng xét tuyển nhiều tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT khi xét tuyển đại học chính quy, trong đó có văn - sử - địa

ẢNH: THANH DUY

Trường sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (các môn tương ứng tổ hợp xét tuyển, điểm không nhân hệ số); Kết quả thi V-SAT; Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn tương ứng với theo tổ hợp ngành xét tuyển); Xét tuyển theo hợp đồng (thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT/ V-SAT phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển của trường, điểm không nhân hệ số); Và xét tuyển người nước ngoài (thí sinh tốt nghiệp THPT 12/12 hoặc trung cấp có học chương trình THPT, có quốc tịch nước ngoài, có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định).

Đáng chú ý, năm 2026, chỉ có ngành y khoa trường xét tuyển một tổ hợp môn là toán - hóa - sinh (B00). Trong khi đó, các ngành khác, điểm mới là sẽ tuyển sinh đa dạng tổ hợp môn dựa trên kết quả kỳ thi THPT và kỳ thi V- SAT, như: toán - hóa - sinh (B00), toán – lý - hóa (A00), toán - sinh - tiếng Anh (B08), toán - hóa - tiếng Anh (D07), toán – lý- tin (A0T).

Riêng ngành y tế công cộng và tâm lý học (dự kiến mở) còn thêm tổ hợp xét tuyển văn - sử - địa (C00) và toán - văn - tiếng Anh (D01).

Năm nay, Trường ĐH Y dược Cần Thơ dự kiến tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy và liên thông chính quy khoảng 2.700 sinh viên, tương đương năm 2025.

