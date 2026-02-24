Trường y của ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ tuyển sinh một phương thức năm 2026

Sinh viên Trường ĐH Khoa học sức khỏe trải nghiệm thực tế ảnh: uhsvnu

Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố phương hướng tuyển sinh ĐH dự kiến năm 2026. Theo đó, trường triển khai áp dụng 1 phương thức xét tuyển tổng hợp theo chủ trương chung của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Theo đó, điểm xét tuyển của phương thức này được xác định theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) × a + Điểm thi tốt nghiệp THPT (THPT) × b + Điểm học bạ THPT (HB) × c + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

Trong đó, các hệ số a, b, c dự kiến lần lượt là: tối thiểu 40%, tối đa 35%, tối đa 25%. Điểm THPT và điểm học bạ được tính theo tổ hợp môn xét tuyển, cụ thể:

Ngành y khoa, răng-hàm-mặt, y học cổ truyền, điều dưỡng xét tuyển theo tổ hợp môn B00 (toán, hóa, sinh) và A02 (toán, lý, sinh).

Ngành dược học xét tuyển theo tổ hợp môn B00 (toán, hóa, sinh) và A00 (toán, lý, hóa).

Điểm của các tiêu chí thành phần được làm tròn 0,1 theo thang điểm 100.

Thông tin xét tuyển từng ngành như bảng sau:

Điểm cộng được áp dụng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ [IELTS ≥ 6.0, TOEFL iBT ≥ 79, TOEFL ITP ≥ 550, TOEIC (Nghe, đọc ≥ 671, Nói, viết ≥ 271), VSTEP Bậc 4]; có kết quả kỳ thi SAT từ 1.280 điểm trở lên; thí sinh giỏi từ 149 trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Riêng nhóm thí sinh giỏi từ 149 trường THPT thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TP.HCM cần thỏa 2 tiêu chí: học tập tối thiểu 2 năm tại các trường THPT chuyên, phổ thông năng khiếu; trung bình học lực 3 năm THPT từ tốt trở lên.

Điểm cộng được tính theo công thức như sau:

Điểm cộng = 3 x điểm chứng chỉ ngoại ngữ/điểm tối đa của chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng + 3 x điểm SAT/1.600 + 3 x điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm học THPT/10.

Trường ĐH Khoa học sức khỏe lưu ý, trường hợp thí sinh thiếu điểm của một/hai tiêu chí thành phần, trường sẽ thực hiện xác định hệ số quy đổi giữa điểm của các tiêu chí thành phần theo hướng dẫn chung. Ngoài ra, trường dành khoảng 5% tổng chỉ tiêu cho các đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.