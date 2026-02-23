Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM lần đầu tuyển phương thức tổng hợp

Sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM ảnh: hà ánh

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy dự kiến năm 2026. Đáng chú ý là cách thức tính điểm phương thức xét tuyển kết hợp lần đầu tiên được triển khai.

Công thức xét tuyển tổng hợp

Theo đó, trường có 2 phương thức tuyển sinh gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp, sử dụng các tiêu chí gồm: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (THPT); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 (ĐGNL); kết quả học tập 3 năm THPT (HB); thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Công thức xét tuyển tổng quát của phương thức xét tuyển tổng hợp gồm:

ĐXT = w 1 THPT + w 2 ĐGNL + w 3 HB + [điểm cộng] + [điểm ưu tiên]

Trong đó, w là trọng số của các thành phần điểm thi, cụ thể:

+ w 1 là trọng số của điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, là tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất của một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng.

+ w 2 là trọng số của điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026, là điểm đánh giá năng lực cao nhất trong 2 lần thi.

+ w 3 là trọng số của điểm học bạ, là tổng điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3 năm học THPT (lớp 10, 11 và 12) cao nhất thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển của ngành tương ứng (bao gồm cả thí sinh tốt nghiệp năm 2025 trở về trước).

Tổng điểm (w 1 THPT + w 2 ĐGNL + w 3 HB) được gọi là điểm học lực (ĐHL), được tính theo nguyên tắc riêng. ĐHL được chia thành 2 loại ĐHL tùy thuộc đối tượng thí sinh xét tuyển, được tính theo công thức sau:

ĐHL = Max (ĐHL 1, ĐHL 2)

Trong đó:

ĐHL 1: tính điểm thí sinh có điểm THPT (trọng số dự kiến w 1 =90%, w 3 = 10%)

=90%, w = 10%) ĐHL 1 = w 1 THPT + w 3 HB

THPT + w HB ĐHL 2: tính điểm thí sinh có điểm ĐGNL (trọng số dự kiến w 2 =90%, w 3 = 10%)

=90%, w = 10%) ĐHL 2 = w 2 ĐGNL + w 3 HB

Nhà trường lưu ý, thí sinh đủ 3 thành phần điểm (học bạ, đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT), lấy giá trị điểm cao nhất của ĐHL 1 và ĐHL 2. Nếu thí sinh chỉ có điểm THPT, áp dụng công thức tính ĐHL 1. Nếu thí sinh chỉ có điểm đánh giá năng lực, áp dụng công thức tính ĐHL 2.

Điểm cộng gồm những gì?

Trường sử dụng điểm cộng thành tích trong học tập, hoạt động xã hội, văn hóa, thể dục, thể thao, văn nghệ; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Tổng điểm của các thành tích không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét.

Trong từng nhóm thành tích chỉ cộng 1 mức điểm cao nhất, cụ thể:

Nhóm 1: Thí sinh trong danh sách 149 trường THPT theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 (chỉ áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp năm 2026), cộng tối đa 3 điểm.

Nhóm 2: Thí sinh có thành tích đạt được trong quá trình học tập (học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh/thành phố), cộng tối đa 4 điểm.

Nhóm 3: Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao, cộng tối đa 3 điểm.

Danh mục mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển từng ngành năm 2026 như bảng sau:

Nguyên tắc quy đổi điểm trúng tuyển

Điểm quy đổi về thang điểm 100 của từng thành phần điểm áp dụng theo công thức:

THPT= [Điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển] x 100/30 ĐGNL = [Điểm thi đánh giá năng lực] x 100/1.200 HB = [Điểm trung bình học bạ 3 năm theo tổ hợp xét tuyển] x 100/30

Tổng điểm cộng, điểm thưởng không vượt quá 10% điểm tối đa của điểm xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM lưu ý, nếu muốn đăng ký xét tuyển vào trường các ngành có tổ hợp xét tuyển môn ngoại ngữ, thí sinh phải đăng ký thi môn ngoại ngữ. Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ.