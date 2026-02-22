Trường quốc tế của ĐH Quốc gia TP.HCM tuyển sinh năm 2026 ra sao?

Điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 là một thành tố trong công thức tính điểm phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm nay ảnh: nhật thịnh

2 phương thức tuyển sinh vào Trường ĐH Quốc tế

Năm 2026, trường có 2 phương thức tuyển sinh gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (1% chỉ tiêu).

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp, dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc dự kiến tốt nghiệp năm 2026.

Công thức tính điểm xét tuyển ở mức 100, theo nguyên tắc chung gồm:

Điểm xét tuyển (ĐXT) = (k1 x Điểm thi THPT (quy đổi)) + (k2 x Điểm thi đánh giá năng lực (quy đổi)) + (k3 x Điểm học bạ (quy đổi)) + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó:

Điểm thi THPT (quy đổi) = Tổng điểm 3 môn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp quy về thang điểm 100.

Điểm thi đánh giá năng lực (quy đổi) = Điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 quy về thang điểm 100.

Điểm học bạ (quy đổi) = Điểm trung bình cả năm của 3 môn trong tổ hợp quy về thang điểm 100.

Điểm cộng (chứng chỉ tiếng Anh, giải thưởng học sinh giỏi các cấp, giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp…) quy về thang điểm 100.

Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT quy về thang 100.

Điểm cộng dự kiến áp dụng cho các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương được Bộ GD-ĐT công nhận; Thí sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp; Thí sinh đạt giải các kỳ thi nghiên cứu khoa học hoặc một số kỳ thi uy tín… Tổng điểm cộng tối đa và điểm thành phần của từng điểm cộng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Danh mục ngành tuyển sinh và mã xét tuyển năm 2026

Năm 2025, Trường ĐH Quốc tế tuyển sinh theo các phương thức: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025; xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với các ngành do trường cấp bằng, năm ngoái trường tuyển sinh và công bố điểm trúng tuyển theo 5 ngành/nhóm ngành: ngôn ngữ Anh, kinh doanh-quản lý-kinh tế, toán-tin học, khoa học sự sống và hóa học, kỹ thuật.

Nhưng theo thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026 vừa công bố, trường có 24 ngành đào tạo với mã xét tuyển riêng. Mã tổ hợp xét tuyển các ngành do trường cấp bằng năm 2026 cụ thể như bảng sau:

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh nhiều ngành chương trình liên kết do các trường ĐH nước ngoài cấp bằng.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Trường ĐH Quốc tế quy định, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành đào tạo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài phải đạt điều kiện ngoại ngữ đầu vào như sau: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương tối thiểu IELTS 5.5 hoặc phải có trình độ tối thiểu bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ tiếng Anh tương đương B2 theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

Đối với những thí sinh chưa đáp ứng chứng chỉ tiếng Anh theo tiêu chuẩn trên sẽ được trúng tuyển có điều kiện. Sinh viên trúng tuyển có điều kiện phải đạt tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào trong thời gian tối đa 12 tháng tính từ thời điểm có quyết định đủ điều kiện trúng tuyển. Sau thời gian này, sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh sẽ bị loại khỏi chương trình.

Các thông tin khác về ngưỡng đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết sẽ thông báo chi tiết theo kế hoạch tuyển sinh ĐH 2026 của trường.