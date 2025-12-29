Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Điều tra vụ người đàn ông tử vong trên đồng lúa

Trần Kha
Trần Kha
29/12/2025 12:36 GMT+7

Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên đồng lúa trong tư thế treo cổ trên cây tại xã Củ Chi, TP.HCM.

Sáng 29.12, Công an xã Củ Chi phối hợp Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên đồng lúa trong tư thế treo cổ trên cây.

Người đàn ông tử vong trên đồng lúa ở Củ Chi: Điều tra nguyên nhân cái chết - Ảnh 1.

Con đường vào cánh đồng lúa được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân lưu thông bằng xe máy qua cánh đồng gần đường số 409 (ấp 3, xã Củ Chi), phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tại bờ ruộng lúa.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an đã có mặt phong tỏa lối vào cánh đồng để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông N. (hơn 40 tuổi, là cư dân sinh sống tại địa phương). Theo người dân, ông N. đã có gia đình. Vị trí hiện trường nơi phát hiện ông tử vong cách nhà riêng khoảng hơn 1 km.

Đáng chú ý, một số người cho biết vào khuya hôm trước (28.12 - PV), có một phụ nữ chạy xe máy đến nhà cha mẹ ông N. trên tỉnh lộ 2 khóc lóc. Sau khi người trong nhà đóng cửa, người phụ nữ này mới rời đi. Đến sáng 29.12 thì xảy ra sự việc nói trên.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Củ Chi xác nhận có vụ việc người đàn ông tử vong trên địa bàn. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để thực hiện công tác pháp y.

Công an xã Củ Chi đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một người tử vong nói trên.

Tin liên quan

Nam thanh niên tử vong trong thế treo cổ ở phòng trọ

Nam thanh niên tử vong trong thế treo cổ ở phòng trọ

Một nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong ở phòng trọ trong tư thế treo cổ nên báo công an điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong trên đồng lúa treo cổ tử vong Củ Chi Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận