TP.HCM: Điều tra vụ người đàn ông tử vong trên đồng lúa

Sáng 29.12, Công an xã Củ Chi phối hợp Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên đồng lúa trong tư thế treo cổ trên cây.

Con đường vào cánh đồng lúa được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân lưu thông bằng xe máy qua cánh đồng gần đường số 409 (ấp 3, xã Củ Chi), phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây tại bờ ruộng lúa.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an đã có mặt phong tỏa lối vào cánh đồng để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông N. (hơn 40 tuổi, là cư dân sinh sống tại địa phương). Theo người dân, ông N. đã có gia đình. Vị trí hiện trường nơi phát hiện ông tử vong cách nhà riêng khoảng hơn 1 km.

Đáng chú ý, một số người cho biết vào khuya hôm trước (28.12 - PV), có một phụ nữ chạy xe máy đến nhà cha mẹ ông N. trên tỉnh lộ 2 khóc lóc. Sau khi người trong nhà đóng cửa, người phụ nữ này mới rời đi. Đến sáng 29.12 thì xảy ra sự việc nói trên.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Củ Chi xác nhận có vụ việc người đàn ông tử vong trên địa bàn. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để thực hiện công tác pháp y.

Công an xã Củ Chi đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một người tử vong nói trên.