Ba ngày đi bộ xin việc khắp TP.HCM, người đàn ông dắt chó nhất quyết không nhận tiền

Dưới cái nắng gắt của TP.HCM những ngày cuối năm, người đàn ông dắt chó đi bộ hàng chục cây số, gõ cửa hơn 30 công trình để xin việc nhưng đều bị từ chối.

Câu chuyện bộ hành của người thợ hồ quê Vĩnh Long này khi đi từ quận Bình Tân, quận 6 qua quận 11 cũ để xin việc khiến nhiều người vừa xót xa vừa khâm phục. Đằng sau dáng vẻ "bụi đời" ấy là một lòng tự trọng sắt đá nhất quyết từ chối tiền hỗ trợ, chỉ mong có một cơ hội được lao động bằng chính đôi tay của mình.

3 ngày bộ hành, hơn 30 lần bị từ chối

Suốt 3 ngày qua, trên các tuyến đường khu Tên Lửa (quận Bình Tân cũ) và khu vực quận 6, quận 11 cũ, hình ảnh ông Trương Lâm Trọng (36 tuổi, quê Vĩnh Long) đi bộ cùng chú chó nhỏ tên Ky khiến nhiều người dân rất ấn tượng. Cứ thấy có công trình đang thi công là ông lại tấp vào, hy vọng tìm được một suất phụ hồ hay thợ xây.

Nhưng đáp lại ông lại là những cái lắc đầu: "Ở đây đủ người rồi".

Ông Trương Lâm Trọng đi bộ dắt theo con chó rảo khắp các tuyến đường để xin việc làm nhưng vẫn chưa được nhận ẢNH: TRẦN KHA

Trước khi dạt về khu vực này, ông Trọng đã phải đi bộ suốt hai ngày một đêm từ Long Thành (Đồng Nai) về TP.HCM sau khi công trình cũ đột ngột dừng thi công khiến 13 anh em công nhân mất việc. Với số tiền công ít ỏi 1,8 triệu đồng vừa lãnh, ông không bắt xe mà chọn cách đi bộ để... vừa đi vừa tìm việc dọc đường.

Đến nay, số tiền trong túi chỉ còn vỏn vẹn 25.000 đồng, ông thậm chí còn đem 10.000 đồng cuối cùng ra mua vé số ủng hộ một đứa trẻ nghèo gặp trên đường vì "thấy tội quá".

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của ông, nhiều người đi đường dừng xe gởi ông ít tiền, nhưng ông Trọng nhất quyết không nhận. Ông thẳng thừng từ chối: "Tôi nghèo chứ mình có danh dự của mình. Tôi chỉ cần việc làm đàng hoàng thôi, dối láo thì mới sinh ra trộm cắp".

Với ông, sự giúp đỡ về tiền bạc có lẽ không quý bằng một lời giới thiệu đến một công trình nào đó đang cần thợ.

Bạn đồng hành đặc biệt

Ông Trọng vốn là thợ xây lành nghề, có bằng nghề bậc 3 - bậc cao nhất của thợ hồ. Ông có hơn 12 năm bôn ba khắp các công trình từ Nam ra Bắc, từ TP.HCM ra Hà Nội để mưu sinh. Thế nhưng, ở cái tuổi 36, sức khỏe đã giảm sút, việc tìm chỗ đứng trong các công trình mới ngày càng khó khăn khi không có người quen giới thiệu.

"Cái nghề này nó bạc bẽo lắm. Mình tự nhiên lội bộ lại hỏi việc, người ta nghi ngờ, khinh rẻ mình là dân bê tha nên không nhận. Người ta không cho mình cơ hội thì sao biết mình làm được hay không?", ông Trọng ngậm ngùi chia sẻ về con số 31 chỗ xin việc đều bị từ chối tính đến thời điểm hiện tại.

Ông Trọng cho biết chỉ cần việc làm, chỗ làm ổn định theo đúng chuyên môn của mình ẢNH: TRẦN KHA

Đồng hành cùng ông trong những đêm ngủ bụi trên vỉa hè hay những ngày lang thang xin việc là Ky - chú chó nhỏ ông nhặt được ở gốc cây gần bãi rác tại Long An hơn 2 năm trước. Khi đó, Ky bị ghẻ lở, ốm yếu, nhưng nhờ sự chăm sóc của ông, chú chó sống sót và gắn bó với ông như hình với bóng.

Đã có những chủ trọ từ chối không cho ông thuê vì mang theo chó, ông sẵn sàng trả phòng, ra vỉa hè chứ nhất quyết không bỏ rơi người bạn đồng hành đặc biệt này.

"Mỗi người một số mạng, nhưng phải sống đàng hoàng"

Hoàn cảnh gia đình ông Trọng cũng đầy trắc trở. Vợ bỏ đi từ khi con trai mới 4 tuổi. Một mình ông bôn ba làm thuê nuôi con khôn lớn. Hiện tại, con trai ông đã 23 tuổi, đang làm công nhân gỗ ở Bình Dương. Thương con, ông không muốn trở thành gánh nặng cho con.

"Cha nghèo không có của, tôi chỉ khuyên con ráng làm. Tôi muốn tự lực mưu sinh, khi nào có việc, tôi lại ở luôn tại công trình để trông coi cho chủ", ông Trọng tâm sự.

Ông Trương Lâm Trọng đến xin việc tại một công trình gần công viên Phú Lâm nhưng nhà thầu cho biết đã đủ người ẢNH: TRẦN KHA

Quê nhà Vĩnh Long của ông vừa qua cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ, vườn tược ngập trắng, hoa màu hư hại. Khó khăn chồng chất khó khăn, chiếc điện thoại là phương tiện liên lạc duy nhất để xin việc cũng đã phải đem cầm cố lấy một triệu đồng để lo tiền ăn qua ngày.

Chia tay PV Thanh Niên, người đàn ông miền Tây ấy lại tiếp tục dắt Ky lầm lũi bước đi về phía những công trình xa xa. Ông không cần những tờ tiền mệnh giá lớn của người qua đường, ông chỉ cần một chiếc xẻng, một bàn xoa để được đổ mồ hôi trên công trường, kiếm những đồng tiền chân chính bằng chính tay nghề của một người thợ hồ chất phác, tự trọng.