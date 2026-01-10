Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ cháy trên đường Quách Điêu: Nhiều người trắng tay, công an phong tỏa điều tra

Trần Kha
Trần Kha
10/01/2026 09:58 GMT+7

Liên quan vụ cháy trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM), sáng 10.1, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Sáng 10.1, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp cùng Công an TP.HCM vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy trên đường Quách Điêu xảy ra vào tối 9.1. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều hộ kinh doanh bàng hoàng khi toàn bộ tài sản, hàng hóa chuẩn bị bán tết bị thiêu rụi chỉ sau một đêm.

Lửa đổ xuống từ trụ điện, cháy lan trong tích tắc

Theo thông tin ban đầu và lời kể của các nhân chứng, ngọn lửa khởi phát từ một trụ điện phía trước các hộ kinh doanh. Bà N. (tên nhân vật thay đổi - chủ tiệm bán quần áo, hộ bị thiệt hại nặng nhất) chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lửa từ trên cột điện cháy xuống, nó đổ xuống như mưa lửa vậy. Đây không phải lần đầu trụ điện này cháy, nhưng lần này nó làm lẹ quá, mọi người xúm vô kéo đồ ra nhưng không kịp".

Vụ cháy trên đường Quách Điêu: Nhiều người trắng tay, công an phong tỏa điều tra- Ảnh 1.

Hiện trường còn lại sau vụ cháy trên đường Quách Điêu

ẢNH: TRẦN KHA

Bà N. cho biết, do đám cháy bùng phát quá nhanh và kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ trạm điện nên người dân xung quanh dù huy động nhiều bình chữa cháy mini nhưng không dám tiếp cận quá gần.

"Tôi định vô lấy tiền bạc, vàng vòng nhưng lửa bùng ra ghê quá, không có cửa sau nên phải chạy thoát thân. Giờ trên người chỉ còn đúng bộ đồ, giấy tờ, tiền mặt mấy chục triệu đều cháy hết", bà N. nghẹn ngào.

Vụ cháy trên đường Quách Điêu: Nhiều người trắng tay, công an phong tỏa điều tra- Ảnh 2.

Vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản

ẢNH: TRẦN KHA

Vụ cháy trên đường Quách Điêu: Nhiều người trắng tay, công an phong tỏa điều tra- Ảnh 3.

Hộ kinh doanh bán quần áo bị cháy rụi

ẢNH: TRẦN KHA

Chung cảnh ngộ, một chủ hộ kinh doanh đồ gỗ phía sau cũng cho biết sức nóng từ vụ cháy khiến nhiều mặt hàng bị hư hỏng.

Các hộ xung quanh như tiệm tạp hóa, quán cơm, tiệm bò né cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lửa tạt và nước xịt chữa cháy làm hư hại hàng hóa.

Trắng tay trước Tết Nguyên đán

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm các hộ kinh doanh vừa nhập hàng để chuẩn bị phục vụ thị trường tết. Bà N. chia sẻ bà vừa nhập hàng liên tục trong 10 ngày qua, ước tính thiệt hại thực tế lên đến ngoài trăm triệu đồng.

Vụ cháy trên đường Quách Điêu: Nhiều người trắng tay, công an phong tỏa điều tra- Ảnh 4.

Bên trong quán ăn sau vụ cháy

ẢNH: TRẦN KHA

"Cháy lúc mọi người còn đang bán nên phát hiện, khuya ngủ chắc không chạy kịp. Giờ vàng thì tôi mới bới trong đống tro tàn tìm lại được, nó đen thui hết rồi, còn tiền mặt thì mất trắng", bà N. nói thêm.

Địa phương thăm hỏi, hỗ trợ các hộ bị nạn

Trao đổi với Báo Thanh Niên vào sáng 10.1, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc cho biết đoàn công tác của xã và các đơn vị liên quan đang trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy trên đường Quách Điêu để thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng.

Vụ cháy trên đường Quách Điêu: Nhiều người trắng tay, công an phong tỏa điều tra- Ảnh 5.

Hiện trường vụ cháy tối 9.1

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ cháy trên đường Quách Điêu: Nhiều người trắng tay, công an phong tỏa điều tra- Ảnh 6.

Theo lãnh đạo địa phương, nguyên nhân bước đầu ghi nhận có hiện tượng chập điện từ trên trụ điện phía ngoài đường

ẢNH: TRẦN KHA

"Sơ bộ ban đầu xác định có 3 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Nguyên nhân bước đầu ghi nhận có hiện tượng chập điện từ trên trụ điện phía ngoài đường. Hiện chúng tôi đang phối hợp cùng công an để nắm lại thông tin chính xác, thăm hỏi tình hình bà con để có hướng hỗ trợ, giải quyết sắp tới", lãnh đạo địa phương thông tin.

Đến trưa 10.1, khu vực xảy ra vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân chính thức và con số thiệt hại cụ thể đang được Công an TP.HCM làm rõ.

Xem thêm bình luận