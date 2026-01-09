Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy lớn trên đường Quách Điêu ở TP.HCM

Trần Kha
Trần Kha
09/01/2026 22:41 GMT+7

Một vụ cháy vừa xảy ra trên đường Quách Điêu (TP.HCM) làm nhiều hộ kinh doanh bị ảnh hưởng.

Tối 9.1, Công an xã Vĩnh Lộc cùng Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ cháy trên đường Quách Điêu.

Cháy lớn trên đường Quách Điêu ở TP.HCM- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, hơn 20 giờ ngày 9.1, người dân thấy cháy tại trụ điện có đặt bình biến áp trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, sau đó có các tiếng nổ.

Đám cháy lan ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến những hộ kinh doanh trên đường Quách Điêu.

"Thấy cháy, các hộ dân kinh doanh gần trụ điện chạy ra ngoài. Người dân xung quanh hỗ trợ gom đồ ở shop quần áo, mang bình gas ở quán ăn đem ra ngoài nhưng các tiếng nổ, tia lửa điện phóng ra ghê quá khiến chúng tôi phải chạy ra xa, không ai dám vào nữa", một người dân tham gia hỗ trợ di dời tài sản từ khu vực đám cháy cho biết.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 Công an TP.HCM điều nhiều xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Toàn bộ tuyến đường Quách Điêu được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Cháy lớn trên đường Quách Điêu ở TP.HCM- Ảnh 2.

Đến 21 giờ 30 phút, khói vẫn tỏa ra bên trong các hộ kinh doanh bị cháy trên đường Quách Điêu

ẢNH: TRẦN KHA

Cháy lớn trên đường Quách Điêu ở TP.HCM- Ảnh 3.

Hỏa hoạn làm cháy bình biến áp, đứt đường dây trung hạ thế

ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy làm ít nhất 3 - 4 hộ kinh doanh trên đường Quách Điêu bị cháy, tài sản hư hại. Ngoài ra vụ cháy cũng làm đứt đường dây điện trung hạ thế 22 KV, dây điện rơi xuống đường, gây cúp điện tại khu vực.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, khói vẫn còn tỏa ra bên trong khu vực các hộ kinh doanh bị cháy, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa tàn.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy trên đường Quách Điêu được công an làm rõ.

