Thêm 1 người tử vong trong vụ cháy nhà dân 7 tầng ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy nhà dân 7 tầng ở số 84 Lê Lợi (P.Hà Đông), nam chủ nhà đã tử vong vào chiều 8.1, trong quá trình điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Hiện trường vụ cháy trên đường Lê Lợi ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, khi căn nhà xảy ra hỏa hoạn, người này đã nhảy từ tầng 6 xuống mái nhà cao 2 tầng liền kề rồi được người dân, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Vụ cháy đã khiến 3 nạn nhân tử vong, trong đó 2 nạn nhân tử vong tại khu vực tầng 6 là V.T.S (89 tuổi) và L.M.T (27 tuổi) và nam chủ nhân của căn nhà này.

Trước đó, sáng 8.1, tại ngôi nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên phố Lê Lợi bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang và cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được huy động để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thực hiện nhiệm vụ.

Căn nhà xảy ra cháy có quy mô 1 tầng hầm, 6 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng tum. Đám cháy xuất phát tại khu vực tầng 1, sau đó lan lên các tầng phía trên; khói lan sang các nhà liền kề.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người. Trong đó, 1 người bị thương được lực lượng cảnh sát phối hợp với người dân đưa đi cấp cứu; lực lượng chức năng cứu được 1 người trong nhà và hướng dẫn 1 người ở nhà liền kề thoát ra ngoài an toàn; còn 2 người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.