Thời sự

Vụ cháy nhà dân 7 tầng ở Hà Nội: 2 nạn nhân tử vong

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
08/01/2026 16:46 GMT+7

Sau hơn 5 tiếng chữa cháy, lực lượng chức năng đã vào được bên trong ngôi nhà 7 tầng bị hỏa hoạn, đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 8.1, một lãnh đạo UBND P.Hà Đông (Hà Nội) cho biết vụ cháy nhà dân trên phố Lê Lợi thuộc phường này đã khiến 2 nạn nhân tử vong. Trong đó, một nạn nhân lớn tuổi; một nạn nhân là con ruột của chủ nhà (cơ quan chức năng chưa công bố danh tính).

Vụ cháy nhà dân 7 tầng ở Hà Nội: 2 nạn nhân tử vong- Ảnh 1.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra bên ngoài

ẢNH: KIẾN TRẦN

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 8.1, ngôi nhà 7 tầng trên đường Lê Lợi bất ngờ xảy ra cháy tại khu vực tầng 1 (nơi kinh doanh đồ điện). Sau đó, lửa bùng phát dữ dội chặn lối ra vào bên dưới.

Khi thấy hỏa hoạn, chủ nhà đã chạy lên tầng 6 rồi nhảy xuống mái nhà bên cạnh để thoát thân, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Vụ cháy nhà dân 7 tầng ở Hà Nội: 2 nạn nhân tử vong- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được huy động đến hiện trường. Đến 9 giờ 45 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế nhưng khói đen từ trong nhà vẫn bốc lên cuồn cuộn. Lực lượng chức năng đã phá cửa kính, cửa sổ để vào trong nhà và đưa thi thể 2 nạn nhân ra bên ngoài. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây, tại Hà Nội liên tục xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn. Trước đó, ngày 7.1, một vụ cháy cũng xảy ra lúc rạng sáng ở một nhà trọ 3 tầng trên địa bàn P.Nghĩa Đô. Hậu quả, 15 nạn nhân bị ngạt khói phải nhập viện để điều trị. Trong đó, 7 nạn nhân tổn thương nặng phải theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Hồi cuối tháng 12.2025, một cửa hàng trên phố Hàng Mã (P.Hoàn Kiếm) cũng xảy ra hỏa hoạn khiến một người bị thương khi nhảy từ trên tầng cao xuống đất.

