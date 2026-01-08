Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy nhà dân 7 tầng ở Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
08/01/2026 11:24 GMT+7

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi (Hà Nội), chặn lối thoát nên chủ nhà đã nhảy từ trên tầng cao xuống đất để thoát thân.

Theo thông tin ban đầu, vào 7 giờ ngày 8.1, ngôi nhà 7 tầng (tầng 1 kinh doanh đồ điện) trên đường Lê Lợi (P.Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy tại khu vực tầng 1. Sau đó, lửa bùng phát dữ dội chặn lối ra vào ở tầng 1.

Cháy nhà dân 7 tầng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: QUANG PHONG

Do tầng 1 có nhiều vật dụng dễ cháy nên chủ nhà ở bên trong không thể tháo chạy ra bên ngoài. Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát nhanh, phát sinh nhiều khói bốc cao khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Nhiều nhân chứng cho biết, ngôi nhà này có nhiều người sinh sống. Vào thời điểm xảy ra cháy, 4 trẻ nhỏ đã đến trường. Khi thấy hỏa hoạn, chủ nhà đã chạy lên tầng cao rồi nhảy xuống đất để thoát thân và ngất xỉu. Sau đó, nạn nhân được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, có nghi vấn vẫn có người lớn mắc kẹt trong nhà.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 8.1, một lãnh đạo P.Hà Đông cho biết, đến 9 giờ 45 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận vào bên trong để triển khai công tác chữa cháy và tìm kiếm xem có ai mắc kẹt ở bên trong hay không.

Cháy nhà dân 7 tầng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tích cực triển khai công tác chữa cháy cho ngôi nhà 7 tầng

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, ngày 7.1, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng ở một nhà trọ 3 tầng trên địa bàn P.Nghĩa Đô. Hậu quả, 15 nạn nhân bị ngạt khói phải nhập viện để điều trị. Sau đó, 7 nạn nhân được xác định bị tổn thương nặng đã chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan; đồng thời đề cao phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho người dân, mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Chương trình số 11, trong đó có nội dung sẽ vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đồng thời, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

