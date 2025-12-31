Cháy cửa hàng trên phố Hàng Mã, 1 người bị thương

Khoảng 8 giờ 35 ngày 31.12, cửa hàng ở địa chỉ số 14 phố Hàng Mã (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy.

Lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn ở phố Hàng Mã sáng 31.12 ẢNH: NGUYỄN HƯỞNG

Ở thời điểm này, người dân quanh khu vực phát hiện khói bốc lên ở tầng 3 ngôi nhà số 14 phố Hàng Mã nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 và 8 (Công an TP.Hà Nội) đã điều động 4 xe cứu hỏa, xe thang cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Để công tác cứu hỏa thông suốt, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an P.Hoàn Kiếm đã phong tỏa, điều tiết giao thông qua khu vực này.

Đến 9 giờ 50 cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Do khu vực cháy là nơi kinh doanh các vật liệu dễ cháy và có nhiều hộ dân nên lực lượng cứu hỏa đang tiến hành các công tác tìm kiếm cứu hộ, phun giảm áp tránh cháy lây lan.

Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ P.Hoàn Kiếm cho biết, khi thấy khói trong nhà bốc lên, một người dân đang ở bên trong đã nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát thân, dẫn đến bị thương. Nạn nhân ngay sau đó đã được hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người do nguyên nhân chủ quan; đồng thời đề cao phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho người dân, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Chương trình số 11, trong đó có nội dung sẽ vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu.

Đồng thời, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.