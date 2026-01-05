Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy nhà tại Đồng Tháp khiến 2 bé gái tử vong

Thanh Quân
Thanh Quân
05/01/2026 17:15 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ cháy khiến 2 bé gái tử vong trong nhà tại P.Mỹ Phước Tây.

Ngày 5.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong tại khu phố 1, P.Mỹ Phước Tây (Đồng Tháp).

Điều tra vụ cháy nhà tại Đồng Tháp khiến 2 bé gái tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 bé gái tử vong

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 4.1, người dân phát hiện có khói đen trong nhà số 51, đường Nguyễn Văn Lộc, khu phố 1, P.Mỹ Phước Tây nên tri hô và báo cơ quan công an.

Điều tra vụ cháy nhà tại Đồng Tháp khiến 2 bé gái tử vong- Ảnh 2.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Mỹ Phước Tây khẩn trương phối hợp người dân phá cửa, dập lửa thì phát hiện 2 bé gái 9 tuổi và 8 tuổi nằm bất động trong phòng ngủ và cửa thoát hiểm phía sau.

 Ngay lập tức, lực lượng chức năng và người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (Đồng Tháp) cấp cứu, nhưng cả 2 đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 2 bé gái tử vong do ngạt khói.

2 bé gái nói trên là con anh T.T.Đ và vợ làm nghề mua bán các mặt hàng nông sản ở địa phương. Hằng ngày, Anh Đ. cùng vợ đến chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM để lấy các mặt hàng nông sản đem về chợ Cai Lậy bán; 2 bé gái ở lại căn nhà nêu trên.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu đánh giá vụ cháy có khả năng do chập điện ở vị trí máy quạt treo tường trong phòng ngủ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Khám phá thêm chủ đề

đồng tháp tử vong cấp cứu Khám nghiệm cháy nhà
