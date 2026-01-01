Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ tại TP.HCM trong ngày đầu năm

Trần Kha
Trần Kha
01/01/2026 15:10 GMT+7

Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM), ngăn chặn ngọn lửa cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Ngày 1.1. Công an xã Xuân Thới Sơn cùng Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy xưởng gỗ trên đường Lê Thị Sẻ.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ tại TP.HCM trong ngày đầu năm- Ảnh 1.

Khói tỏa ra từ đám cháy xưởng gỗ

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ xưởng gỗ nằm trong hẻm của đường Lê Thị Sẻ, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM. Lúc này, mọi người hô hoán nhau dập lửa, đồng thời nỗ lực di dời các tài sản giá trị từ bên trong xưởng ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Nhờ triển khai phương án chữa cháy kịp thời, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó. Lực lượng chức năng đã bảo vệ thành công các hộ dân xung quanh, không để xảy ra tình trạng cháy lan.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực nhà xưởng có diện tích rộng hàng trăm mét vuông, vị trí phát hỏa nằm ở phía cuối xưởng. Rất may mắn, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ tại TP.HCM trong ngày đầu năm- Ảnh 2.

Khu vực cháy nằm ở cuối xưởng

ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân địa phương, do hôm nay là ngày 1.1, toàn bộ công nhân đều nghỉ Tết Dương lịch 2026 nên xưởng không hoạt động. Thời điểm ngọn lửa bùng phát, bên trong nhà xưởng cũng không có người trông coi.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy xưởng gỗ này đang được công an làm rõ.

Tin liên quan

Cháy lớn bãi phế liệu lúc sáng sớm ở TP.HCM

Cháy lớn bãi phế liệu lúc sáng sớm ở TP.HCM

Bãi phế liệu trên đường Trương Thị Như (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa, cháy lớn lúc rạng sáng.

Khám phá thêm chủ đề

cháy xưởng gỗ ngày đầu năm Công an xã Xuân Thới Sơn cứu nạn cứu hộ cháy lan Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận