Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ tại TP.HCM trong ngày đầu năm

Ngày 1.1. Công an xã Xuân Thới Sơn cùng Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy xưởng gỗ trên đường Lê Thị Sẻ.

Khói tỏa ra từ đám cháy xưởng gỗ ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ xưởng gỗ nằm trong hẻm của đường Lê Thị Sẻ, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM. Lúc này, mọi người hô hoán nhau dập lửa, đồng thời nỗ lực di dời các tài sản giá trị từ bên trong xưởng ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Nhờ triển khai phương án chữa cháy kịp thời, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó. Lực lượng chức năng đã bảo vệ thành công các hộ dân xung quanh, không để xảy ra tình trạng cháy lan.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực nhà xưởng có diện tích rộng hàng trăm mét vuông, vị trí phát hỏa nằm ở phía cuối xưởng. Rất may mắn, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Khu vực cháy nằm ở cuối xưởng ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân địa phương, do hôm nay là ngày 1.1, toàn bộ công nhân đều nghỉ Tết Dương lịch 2026 nên xưởng không hoạt động. Thời điểm ngọn lửa bùng phát, bên trong nhà xưởng cũng không có người trông coi.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy xưởng gỗ này đang được công an làm rõ.