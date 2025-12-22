Cháy lớn bãi phế liệu lúc sáng sớm ở TP.HCM

Ngày 22.12, Công an xã Xuân Thới Sơn cùng Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ cháy tại bãi phế liệu trên đường Trương Thị Như.

Lửa tỏa ra từ đám cháy bãi phế liệu ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông trên đường Trương Thị Như, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM.

Người bên trong bãi phế liệu cố gắng dập lửa nhưng bất thành, sau đó đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, bãi phế liệu có tường rào bằng gạch xây bao xung quanh. Đám cháy làm phần lớn khung sắt, mái che bên trong bãi phế liệu đổ sập, nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi.

Mái che, khung sắt bên trong bãi phế liệu đổ sập ẢNH: TRẦN KHA

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn xác nhận có vụ cháy xảy ra trên địa bàn. Khu vực cháy là bãi phế liệu nằm trên đồng ruộng trống nên không ảnh hưởng khu dân cư xung quanh. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an làm rõ.

