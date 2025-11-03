Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TMP tổ chức khóa huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngọc Bích
03/11/2025 16:23 GMT+7

Ngày 31.10, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) tổ chức khóa huấn luyện PCCC và CNCH và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ định kỳ năm 2025.

Khóa huấn luyện được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp hướng dẫn, diễn ra tại hội trường khu cư xá B (P.Phước Long, tỉnh Đồng Nai) và trực tuyến tại đầu cầu TP.HCM, với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) công ty.

Nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành

Cán bộ, công nhân viên TMP tham gia chương trình huấn luyện, tập trung vào các nội dung: phổ biến quy định pháp luật mới về PCCC và CNCH; phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn kỹ năng nhận biết, xử lý tình huống cháy nổ, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, thoát nạn an toàn khi có sự cố xảy ra. Các cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đồng Nai đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, phân tích các tình huống cháy nổ từng xảy ra trên địa bàn, giúp học viên nắm bắt quy trình xử lý khẩn cấp một cách hiệu quả, an toàn.

Toàn cảnh buổi huấn luyện trực tiếp và trực tuyến

Khẳng định văn hóa an toàn trong sản xuất điện

Phát biểu tại buổi huấn luyện, ông Nguyễn Hùng Lượng, Phó tổng giám đốc TMP, nhấn mạnh: "Với đặc thù hoạt động của các nhà máy điện luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, việc tổ chức huấn luyện và diễn tập PCCC và CNCH định kỳ là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị, và duy trì ổn định hệ thống điện quốc gia. Buổi huấn luyện là cơ hội quý báu để cán bộ, công nhân viên TMP nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp."

Không chỉ là yêu cầu pháp lý, hoạt động huấn luyện PCCC và CNCH tại TMP còn thể hiện rõ nét văn hóa an toàn, giá trị cốt lõi đã được xây dựng và duy trì xuyên suốt trong quá trình phát triển của công ty.

Diễn tập thực tế - Nâng cao năng lực ứng phó tại nhà máy

Phần thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra tại Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Tham gia buổi diễn tập là Đội PCCC và CNCH cơ sở gồm 54 thành viên đến từ các đơn vị của công ty. Tình huống giả định xảy ra tại khu vực bãi pin số 6, do bất cẩn khi sử dụng ngọn lửa trần, đám cháy cỏ khô bùng phát và nhanh chóng lan rộng, đe dọa khu vực thiết bị lân cận. Ngay khi có tín hiệu báo cháy, Đội PCCC và CNCH công ty khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện tại chỗ: vận hành hệ thống nước cứu hỏa, sử dụng máy bơm di động, lăng vòi, bình bột và bình CO₂ để dập lửa, chống cháy lan và tổ chức cứu nạn, di dời tài sản. 

Buổi diễn tập

An toàn - Nền tảng phát triển bền vững

Khóa huấn luyện và diễn tập PCCC VÀ CNCH năm 2025 của TMP diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra cả về nội dung lẫn tinh thần học tập. Thông qua chương trình, cán bộ, công nhân viên công ty được củng cố kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng ứng phó thực tế, từ đó nâng cao năng lực bảo đảm an toàn trong lao động và sản xuất.

Một số hình ảnh tại buổi huấn luyện:

Xử lý khi cháy bình gas

Xử lý các đám cháy bằng bình chữa cháy chuyên dụng

Kết thúc khóa huấn luyện, TMP một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, chủ động và phát triển bền vững, góp phần bảo vệ con người, tài sản và bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

 

