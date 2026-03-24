Thời sự

Cháy lớn tại công ty sản xuất sơn ở TP.HCM

Trần Duy Khánh - Đỗ Trường
24/03/2026 20:15 GMT+7

Đám cháy bùng phát dữ dội tại kho chứa sơn ở phường Chánh Hiệp (TP.HCM), kèm nhiều tiếng nổ lớn, lực lượng PCCC phải huy động hàng chục cán bộ, 12 xe chuyên dụng để khống chế lửa.

Đến 19 giờ 30 ngày 24.3, Công an phường Chánh Hiệp (TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM vẫn đang khẩn trương xử lý vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty sản xuất nước sơn trên địa bàn.

Cháy lớn công ty sản xuất nước sơn ở TP.HCM - Ảnh 1.

Cháy lớn tại nhà kho của công ty sản xuất nước sơn ở phường Chánh Hiệp

ẢNH: NGƯỜI DÂN GHI LẠI

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu nhà kho của công ty sản xuất nước sơn nằm trên đường DX-076, phường Chánh Hiệp. Do bên trong chứa nhiều hóa chất dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen dày đặc kèm theo những quả cầu lửa bốc cao cả chục mét.

Nhiều người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy liên tiếp phát ra các tiếng nổ lớn khiến nhiều người khiếp sợ. Một số người dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng các đội cảnh sát PCCC đã điều động 12 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt, triển khai các phương án khống chế đám cháy. Do đặc thù kho chứa nhiều dung môi, hóa chất sơn dễ bắt lửa, lực lượng chữa cháy phải sử dụng hóa chất tạo bọt để hạn chế cháy lan và giảm nguy cơ phát nổ.

Cháy lớn công ty sản xuất nước sơn ở TP.HCM - Ảnh 2.

Cột lửa bốc lên dữ dội từ đám cháy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau gần 90 phút nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, khi lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường, bất ngờ phát ra một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát trở lại từ bên trong khu vực nhà kho, khiến việc chữa cháy tiếp tục gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương dập tắt hoàn toàn đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Về thiệt hại đang được thống kê.

Một số hình ảnh vụ cháy phóng viên Thanh Niên ghi nhận tại hiện trường:

Cháy lớn công ty sản xuất nước sơn ở TP.HCM - Ảnh 3.

Các chiến sĩ PCCC đang tích cực dập tắt đám cháy

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cháy lớn công ty sản xuất nước sơn ở TP.HCM - Ảnh 4.

Lực lượng PCCC huy động 12 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cháy lớn công ty sản xuất nước sơn ở TP.HCM - Ảnh 5.

Nơi xảy ra đám cháy tối 24.3

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cháy lớn công ty sản xuất nước sơn ở TP.HCM - Ảnh 6.

Sau khi dập tắt, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại khiến công tác dập lửa gặp không ít khó khăn

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tin liên quan

Cháy quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong

Vụ cháy quán cơm chay xảy ra đêm 23.3 trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) khiến hai mẹ con tử vong, dù người dân đã nỗ lực cứu hỏa.

