Thời sự

Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm TP.HCM, cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt

Trần Duy Khánh
16/03/2026 11:41 GMT+7

Đám cháy bùng phát tại lầu một căn nhà trên đường Yersin, phường Bến Thành khiến hai vợ chồng cùng ba con nhỏ mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng triển khai xe thang giải cứu an toàn cả 5 người.

Rạng sáng 16.3, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã kịp thời giải cứu 5 người trong cùng một gia đình mắc kẹt trong vụ cháy nhà xảy ra trên đường Yersin, phường Bến Thành.

Lực lượng cứu nạn triển khai xe thang cao hơn 20 m tiếp cận lan can

Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, lửa và khói bất ngờ bốc lên từ khu vực lầu một căn nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60 m² tại số 77 Yersin, cách chợ Bến Thành khoảng 600 m. Thời điểm này, trong nhà có hai vợ chồng (cùng 44 tuổi) và ba con nhỏ từ 4 đến 12 tuổi đang ngủ ở các phòng phía trên.

Phát hiện cháy, cả gia đình chạy xuống tầng trệt tìm cách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lửa đã bao trùm khu vực lầu một, chặn lối thoát duy nhất qua cửa chính, khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy rạng sáng 16.3

Không thể thoát ra ngoài, các nạn nhân chạy lên lan can lầu bốn kêu cứu. Khói đen và khí độc nhanh chóng lan lên các tầng trên khiến một số người bị ngạt khói.

Nhận tin báo lúc 3 giờ 35, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 đã nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy và phương tiện chuyên dụng từ trụ sở cách hiện trường khoảng 1,5 km đến ứng cứu.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn triển khai xe thang cao hơn 20 m tiếp cận lan can lầu bốn, lần lượt đưa 5 người xuống đất an toàn, trong đó có 3 trẻ em. Song song đó, một tổ công tác khác phá cửa tầng trệt, tiếp cận khu vực lầu một để phun nước khống chế đám cháy.

Sau khoảng 5 phút triển khai chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà xung quanh. Tuy nhiên, nhiều tài sản và đồ nội thất tại khu vực lầu một của căn nhà bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TP.HCM, hàng trăm cư dân thoát thân

Hàng trăm cư dân thoát thân khi phát hiện vụ cháy căn hộ chung cư Lexington 25 tầng ở phường Bình Trưng (TP.HCM).

