Cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TP.HCM, hàng trăm cư dân thoát thân

Trần Duy Khánh
15/03/2026 14:06 GMT+7

Hàng trăm cư dân thoát thân khi phát hiện vụ cháy căn hộ chung cư Lexington 25 tầng ở phường Bình Trưng (TP.HCM).

Đến hơn 13 giờ ngày 15.3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp lực lượng chức năng phường Bình Trưng (thành phố Thủ Đức cũ) đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn hộ chung cư 25 tầng Lexington.

Cháy căn hộ chung cư 25 tầng ở TP.HCM, hàng trăm cư dân thoát thân- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, hơn 10 giờ cùng ngày, lửa bùng lên tại căn hộ nằm sát góc block LB, chung cư Lexington trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng. Căn hộ này nằm ở tầng 7 của tòa nhà cao 25 tầng, cách nút giao An Phú khoảng 500 m.

Hệ thống chuông báo cháy vang lên, đồng thời ban quản lý liên tục phát loa yêu cầu cư dân di tản khẩn cấp bằng cầu thang bộ. Nhiều cư dân đang nghỉ ngơi trong nhà hốt hoảng bế theo con nhỏ, chạy bộ từ tầng 25 xuống đất.

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa lớn, khói đen bao trùm căn hộ rồi tỏa mù mịt ra cửa sổ, bốc cao.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã dùng bình chữa cháy mini để ngăn cháy lan. Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt ngọn lửa lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Vụ cháy không gây thương vong nhưng khiến một số tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do chập điện.

Cháy dãy nhà trong hẻm sâu ở TP.HCM

Cháy căn nhà 2 tầng trong con hẻm nhỏ trên đường Thái Phiên, gần cầu vượt Cây Gõ (quận 11 cũ), lan sang 3 căn nhà bên cạnh, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

