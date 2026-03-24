Cháy quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong

Vụ cháy khiến hai mẹ con tử vong xảy ra khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23.3. Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa).

Nơi xảy ra vụ cháy ẢNH: CTV

Phát hiện có cháy, nhiều người hàng xóm đã hô hoán, huy động bình chữa cháy mini tìm cách dập lửa và phá cửa để cứu người bên trong nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau thời gian ngắn nỗ lực khống chế, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khi lực lượng chức năng tiến vào kiểm tra hiện trường bên trong thì thấy thi thể hai nạn nhân. Danh tính người tử vong được xác định là bà N.T.M.T (48 tuổi) và con gái là N.T.T.Q (9 tuổi).

Được biết, bà T. thuê mặt bằng tại đây để mở quán cơm chay đã hơn 5 năm qua. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hai mẹ con đang ngủ bên trong nên không kịp thoát thân khi lửa bùng phát mạnh.

Hiện trường quanh vụ cháy được phong tỏa ẢNH: TRẦN KHA

Đến rạng sáng 24.3, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y. Công an phường Bình Hưng Hòa đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến hai mẹ con tử vong.