Cháy nhà ở Gia Lai khiến 2 bé tử vong

Ngày 21.3, thông tin từ Công an xã Chư Sê (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Chư Sê nhận được tin báo của người dân về vụ cháy nhà bà M.T.N (65 tuổi).

Cháy nhà ở Gia Lai khiến 2 người tử vong ẢNH: T.H

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân để chữa cháy và đưa 2 người mắc kẹt trong đám cháy đến Trung tâm y tế Chư Sê cấp cứu.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, vụ cháy làm 2 bé tử vong là cháu P.M.P.L (5 tuổi) và cháu P.M.P.T (7 tuổi), nghi do ngạt khói độc của trần nhựa.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy nhà khiến 2 bé tử vong.



