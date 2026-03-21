Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cháy nhà ở Gia Lai khiến 2 bé tử vong

Trần Hiếu
21/03/2026 19:04 GMT+7

Một vụ cháy nhà ở xã Chư Sê (Gia Lai) khiến 2 bé tử vong nghi do ngạt khói độc của trần nhựa.

Ngày 21.3, thông tin từ Công an xã Chư Sê (Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Chư Sê nhận được tin báo của người dân về vụ cháy nhà bà M.T.N (65 tuổi).

Gia Lai: Cháy nhà khiến 2 người tử vong - Ảnh 1.

Cháy nhà ở Gia Lai khiến 2 người tử vong

ẢNH: T.H

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân để chữa cháy và đưa 2 người mắc kẹt trong đám cháy đến Trung tâm y tế Chư Sê cấp cứu.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, vụ cháy làm 2 bé tử vong là cháu P.M.P.L (5 tuổi) và cháu P.M.P.T (7 tuổi), nghi do ngạt khói độc của trần nhựa.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy nhà khiến 2 bé tử vong.


Cháy nhà 4 tầng ở trung tâm TP.HCM, cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt

Đám cháy bùng phát tại lầu một căn nhà trên đường Yersin, phường Bến Thành khiến hai vợ chồng cùng ba con nhỏ mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng triển khai xe thang giải cứu an toàn cả 5 người.

cháy nhà tử vong cấp cứu xã Chư Sê Gia Lai cháy nhà 2 bé tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận