Công an điều tra vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM

Đến tối 20.3, Công an phường An Lạc cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong tại một khách sạn nằm trên đường số 33.

Lực lượng chức năng phong tỏa quanh khu vực khách sạn để điều tra vụ người đàn ông tử vong ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, chiều 20.3, một người đàn ông (quốc tịch nước ngoài) được phát hiện tử vong trong căn phòng tại lầu 3 của một khách sạn ở đường số 33, phường An Lạc, TP.HCM. Trên người của nạn nhân có vết thương, máu nghi do bị sát hại nên người dân báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường điều tra. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới (quốc tịch nước ngoài).

Thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác ẢNH: TRẦN KHA

Theo những người làm trong khách sạn, người đàn ông thuê khách sạn này để kinh doanh. Khi không thấy người đàn ông, người nhà và nhân viên khách sạn tìm kiếm thì phát hiện vụ việc như trên.

Gần 22 giờ cùng ngày, thi thể người đàn ông được đưa về nhà xác. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang cho phong tỏa quanh khu vực, tiến hành trích xuất camera an ninh tại khách sạn, nhà dân xung quanh, để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong.