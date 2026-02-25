Đồng Nai: Lật tẩy vụ sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả 'tai nạn điện'

Ngày 25.2, Công an phường Bình Phước (Đồng Nai) cho biết đã bàn giao hồ sơ, tang vật và Lê Văn Thương (53 tuổi, tỉnh Cà Mau) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người. Thương là nghi phạm sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả "tai nạn điện".

Theo cơ quan điều tra, ngày 9.2, Công an phường Bình Phước nhận tin báo về việc bà Q.T.T (46 tuổi, ở trọ tại khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước) bị điện giật nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Lê Văn Thương tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường tại phòng trọ, Công an phường Bình Phước phát hiện nhiều dấu vết bị xáo trộn, bất thường, có biểu hiện bị dàn dựng.

Đáng chú ý, Lê Văn Thương (chồng bà T.) đột ngột rời khỏi bệnh viện khi người thân nghi ngờ bà Q.T.T bị đánh, chứ không phải do "tai nạn điện".

Xác định tính chất nghiêm trọng, Công an phường Bình Phước đã truy tìm và xác định Thương đã bỏ về quê nên đã cử 1 tổ công tác phối hợp Công an xã Khánh An (tỉnh Cà Mau) đưa người này từ Cà Mau về Đồng Nai làm việc.

Ban đầu, Thương quanh co cho rằng vợ bị tai nạn do dây điện hở. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh kiên trì của lực lượng công an, Thương đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của nghi phạm, mâu thuẫn bắt nguồn từ cuối năm 2025 khi bà T. nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng nên thường xuyên xảy ra cự cãi. Đến gần Tết Nguyên đán 2026, Thương muốn cả nhà về quê Cà Mau sinh sống, nhưng người vợ không đồng ý và đòi ly hôn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH PHƯỚC

Rạng sáng 8.2, trong khi bà T. đang ngủ say, Thương thức dậy với ý định sát hại vợ. Thương lấy sợi dây điện cũ, cắm trực tiếp vào ổ điện 220V, tiến về phía người vợ đang ngủ định chích vào vùng đầu và cổ.

Tuy nhiên, do hồi hộp nên Thương làm rơi sợi dây điện trúng vào vùng đầu và cổ của vợ khiến nạn nhân bị điện giật. Nghe tiếng phát nổ, người con trai đang ngủ trên gác xuống dưới thì thấy cha mình đang đỡ mẹ dậy, vùng miệng bà T. có chảy máu nên đã lấy xe máy chở đến bệnh viện cấp cứu.

Để che giấu hành vi, Thương quay về phòng trọ giấu sợi dây điện vào trong máy giặt và tạo dựng hiện trường giả như một vụ tai nạn. Khi nghe người quen gọi điện báo tin vợ đã tỉnh và nói "không phải điện giật" nên Thương sợ hãi bỏ trốn về quê.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Công an phường Bình Phước đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và Lê Văn Thương cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.