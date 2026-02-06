Vụ đánh người tử vong sau va chạm giao thông: Điều tra về hành vi giết người

Ngày 6.2, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Anh Nhật (44 tuổi, ở xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi giết người. Nhật là người hành hung tài xế dẫn đến tử vong gây rúng động mạng xã hội những ngày qua.

Trước đó, ngày 1.2, bị can Nhật bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, do nạn nhân sau đó tử vong, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các tội danh khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 55 ngày 30.1, ông N.V.H. (65 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường tỉnh 825, hướng từ xã Hậu Nghĩa đi xã Hòa Khánh (Tây Ninh).

Khi đến nút giao Ba Sa - Gò Mối (xã Hòa Khánh), ông H. dừng xe chờ tín hiệu đèn giao thông thì xảy ra va chạm với xe bán tải do Nhật điều khiển vượt lên bên phải và dừng song song.

Sau va chạm, ông H. xuống xe kiểm tra tình trạng phương tiện thì bất ngờ bị Nhật lao tới dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu. Khi nạn nhân ngã xuống mặt đường, Nhật tiếp tục dùng chân đá vào người, khiến ông H. gục tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong.

Hiện vụ hành hung tài xế dẫn đến tử vong được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.