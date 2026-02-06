Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ đánh người tử vong sau va chạm giao thông: Điều tra về hành vi giết người

Thanh Quân
Thanh Quân
06/02/2026 20:18 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Anh Nhật để điều tra về hành vi giết người, sau vụ hành hung tài xế ô tô dẫn đến tử vong.

Ngày 6.2, tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Anh Nhật (44 tuổi, ở xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi giết người. Nhật là người hành hung tài xế dẫn đến tử vong gây rúng động mạng xã hội những ngày qua.

Vụ đánh người tử vong sau va chạm giao thông: Điều tra về hành vi giết người- Ảnh 1.

Ông H. bị Nhật hành hung đến mức nằm gục xuống đường

ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, ngày 1.2, bị can Nhật bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, do nạn nhân sau đó tử vong, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ các tội danh khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 55 ngày 30.1, ông N.V.H. (65 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường tỉnh 825, hướng từ xã Hậu Nghĩa đi xã Hòa Khánh (Tây Ninh).

Khi đến nút giao Ba Sa - Gò Mối (xã Hòa Khánh), ông H. dừng xe chờ tín hiệu đèn giao thông thì xảy ra va chạm với xe bán tải do Nhật điều khiển vượt lên bên phải và dừng song song.

Sau va chạm, ông H. xuống xe kiểm tra tình trạng phương tiện thì bất ngờ bị Nhật lao tới dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu. Khi nạn nhân ngã xuống mặt đường, Nhật tiếp tục dùng chân đá vào người, khiến ông H. gục tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong.

Bắt khẩn cấp tài xế đánh người tử vong sau va chạm giao thông

Hiện vụ hành hung tài xế dẫn đến tử vong được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt khẩn cấp tài xế đánh người tử vong sau va chạm giao thông

Bắt khẩn cấp tài xế đánh người tử vong sau va chạm giao thông

Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ tài xế Mai Anh Nhật (43 tuổi) để điều tra hành vi đánh 1 người đàn ông tử vong sau va chạm giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

tài xế hành hung tài xế Tây Ninh hành hung tấn công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận