Phát hiện người đàn ông 68 tuổi tử vong trong khách sạn

Ngày 1.10, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong tại khách sạn trên đường Phan Văn Hớn.

Khách sạn nơi phát hiện người đàn ông tử vong ẢNH: CTV

Người tử vong được xác định tên L.Đ (68 tuổi, ở TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, chiều 1.10, ông L.Đ được phát hiện tử vong tại khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ) TP.HCM. Vụ việc được người của khách sạn báo cho công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Ông L.Đ là khách đến thuê phòng tại khách sạn trên.

Gần 20 giờ cùng ngày, thi thể của ông L.Đ được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa, để tiến hành các thủ tục pháp y và điều tra liên quan theo quy định.

Nguyên nhân người đàn ông tử vong trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn đang được công an điều tra, làm rõ.