Kịp thời xử lý tổ ong 'khủng' trong khu dân cư ở TP.HCM

Ngày 30.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 vừa nhanh chóng xử lý thành công tổ ong lớn xuất hiện tại căn nhà công vụ (trên đường Võ Văn Kiệt, phường Tam Long) - nằm trong khu dân cư, kịp thời loại bỏ nguy cơ đe dọa an toàn người dân.

Các chiến sĩ PCCC kịp thời xử lý tổ ong khủng xuất hiện trong khu dân cư ẢNH: CACC

Trước đó, vào lúc 16 giờ 40 ngày 29.3, đơn vị nhận tin báo của người dân về việc một tổ ong kích thước lớn xuất hiện tại khu vực trên, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho những người sinh sống và làm việc xung quanh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 23 đã điều động 1 xe thang cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Đến khoảng 16 giờ 45, lực lượng đã có mặt, triển khai phương án xử lý.

Sau một giờ triển khai, tổ ong đã được xử lý di dời hoàn toàn khỏi khu vực ẢNH: CACC

Qua khảo sát ban đầu, tổ ong nằm ở vị trí cao, khó tiếp cận nên lực lượng chức năng sử dụng xe thang chuyên dụng để tiếp cận. Hai cán bộ, chiến sĩ được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng đã trực tiếp lên cao, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý và di dời tổ ong.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, quá trình xử lý được thực hiện thận trọng, đảm bảo an toàn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng điều khiển thang dưới mặt đất và các chiến sĩ trực tiếp xử lý trên cao giúp công việc diễn ra thuận lợi, không xảy ra sự cố.

Tổ ong trước và sau khi được xử lý ẢNH: CACC

Sau gần một giờ triển khai, đến khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, tổ ong đã được xử lý, di dời hoàn toàn khỏi khu vực. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xung quanh, đảm bảo không còn nguy cơ mất an toàn trước khi bàn giao lại hiện trường.