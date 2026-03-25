TP.HCM: Cảnh sát PCCC giải cứu an toàn bé trai kẹt giữa 2 bức tường hẹp

Ngày 25.3, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã kịp thời giải cứu thành công một bé trai 9 tuổi bị mắc kẹt giữa 2 bức tường hẹp trên địa bàn phường Bình Cơ.

Bé trai mắc kẹt giữa 2 bức tường được các chiến sĩ PCCC giải cứu ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 10 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 nhận tin báo từ Công an phường Bình Cơ (tỉnh Bình Dương cũ) về việc bé trai bị kẹt trong khe hẹp giữa 2 bức tường trên đường Hội Nghĩa 57.

Ngay sau đó, đơn vị điều động 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đại úy Võ Minh Phương, Phó đội trưởng, trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn. Đến gần 10 giờ 30 phút, lực lượng có mặt, nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận nạn nhân.

Ban đầu, phương án phá tường bằng thiết bị cắt thủy lực và khoan đục được tính đến. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trường, lực lượng chức năng nhận định việc làm này có thể gây sập tường, đe dọa an toàn của bé nên chuyển sang phương án khác.

Nơi bé trai mắc kẹt có diện tích khá hẹp ẢNH: CTV

Các chiến sĩ sau đó sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể nạn nhân, đồng thời liên tục trấn an tinh thần bé. Một ống nước cũng được đưa vào để cung cấp nước uống, giúp bé duy trì thể trạng trong quá trình giải cứu.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút, bé trai được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Nạn nhân được xác định là em Trần Quốc Đạt (9 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện tạm trú tại phường Bình Cơ. Theo nhận định ban đầu, bé leo lên mái nhà để bắt mèo thì không may trượt chân, rơi xuống khe hẹp và bị mắc kẹt giữa 2 bức tường.

Đáng chú ý, 2 cán bộ của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 là đại úy Nguyễn Đức Anh và đại úy Nguyễn Học Hiền trên đường công tác gần đó đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, góp phần giúp công tác cứu nạn diễn ra nhanh chóng, an toàn.