Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Cảnh sát PCCC giải cứu an toàn bé trai kẹt giữa 2 bức tường hẹp

Trần Duy Khánh
25/03/2026 15:10 GMT+7

Bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa 2 bức tường hẹp trên đường Hội Nghĩa 57, phường Bình Cơ (TP.HCM) khi leo mái nhà bắt mèo đã được lực lượng Cảnh sát PCCC giải cứu an toàn.

Ngày 25.3, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã kịp thời giải cứu thành công một bé trai 9 tuổi bị mắc kẹt giữa 2 bức tường hẹp trên địa bàn phường Bình Cơ.

TP.HCM: Cảnh sát PCCC giải cứu an toàn bé trai kẹt giữa hai bức tường hẹp - Ảnh 1.

Bé trai mắc kẹt giữa 2 bức tường được các chiến sĩ PCCC giải cứu

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 10 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 nhận tin báo từ Công an phường Bình Cơ (tỉnh Bình Dương cũ) về việc bé trai bị kẹt trong khe hẹp giữa 2 bức tường trên đường Hội Nghĩa 57.

Ngay sau đó, đơn vị điều động 1 xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đại úy Võ Minh Phương, Phó đội trưởng, trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn. Đến gần 10 giờ 30 phút, lực lượng có mặt, nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận nạn nhân.

Ban đầu, phương án phá tường bằng thiết bị cắt thủy lực và khoan đục được tính đến. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện trường, lực lượng chức năng nhận định việc làm này có thể gây sập tường, đe dọa an toàn của bé nên chuyển sang phương án khác.

TP.HCM: Cảnh sát PCCC giải cứu an toàn bé trai kẹt giữa hai bức tường hẹp - Ảnh 2.

Nơi bé trai mắc kẹt có diện tích khá hẹp

ẢNH: CTV

Các chiến sĩ sau đó sử dụng dầu ăn để làm trơn cơ thể nạn nhân, đồng thời liên tục trấn an tinh thần bé. Một ống nước cũng được đưa vào để cung cấp nước uống, giúp bé duy trì thể trạng trong quá trình giải cứu.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút, bé trai được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Nạn nhân được xác định là em Trần Quốc Đạt (9 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện tạm trú tại phường Bình Cơ. Theo nhận định ban đầu, bé leo lên mái nhà để bắt mèo thì không may trượt chân, rơi xuống khe hẹp và bị mắc kẹt giữa 2 bức tường.

Đáng chú ý, 2 cán bộ của Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 là đại úy Nguyễn Đức Anh và đại úy Nguyễn Học Hiền trên đường công tác gần đó đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, góp phần giúp công tác cứu nạn diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Tin liên quan

Taxi lật trên đường Hoàng Văn Thụ, người dân hỗ trợ giải cứu nạn nhân

Vụ tai nạn liên hoàn trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) giữa xe taxi và 2 xe máy khiến nhiều người một phen hú vía, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Khám phá thêm chủ đề

bé trai cảnh sát PCCC phường bình cơ chiến sĩ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận