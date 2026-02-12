Cháy xe giường nằm trên quốc lộ 1 qua Đắk Lắk

Sáng 12.2, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng liên quan đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe giường nằm, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ).

Xe giường nằm bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, xe khách giường nằm mang bảng số thuộc TP.HCM, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng nam - bắc thì bất ngờ bốc cháy phần đuôi xe.

Phát hiện cháy xe, tài xế N.V.D (38 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) đã hô hoán hành khách xuống xe. Lúc này, chiếc xe bắt đầu bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến chiếc xe giường nằm bị thiêu rụi hoàn toàn.

May mắn, 34 hành khách lập tức xuống xe nên không ai bị thương. Sau đó, các hành khách được đưa qua một xe khác để tiếp tục hành trình.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe giường nằm trên Quốc lộ 1.