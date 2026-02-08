Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội khi đang chạy, hành khách kịp thoát thân

Chiều 8.2, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long (PC07) cho biết, lực lượng của đơn vị vừa kịp thời dập tắt đám cháy xe khách giường nằm gần cầu Cổ Chiên, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Xe khách bốc cháy dữ dội ảnh: nam long

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe khách giường nằm chở nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 60, hướng từ xã Thành Thới (Vĩnh Long) đi cầu Cổ Chiên. Khi xe đi đến địa phận gần cầu Cổ Chiên (xã Thành Thới, Vĩnh Long) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lực lượng chữa cháy kịp thời có mặt dập tắt đám cháy ảnh: nam long

Cận cảnh xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 60

Nhận được tin báo, PC07 điều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy từ xe khách bùng lớn đã làm cháy nhiều dây điện và cáp viễn thông gần đó. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chữa cháy, đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt.

May mắn những hành khách trên xe đều kịp thời thoát khỏi xe, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.