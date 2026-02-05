Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Rác thải ùn ứ khi 2 công ty thu gom 'giao thời', 110 lao động mất việc

Nam Long
Nam Long
05/02/2026 04:29 GMT+7

Sau khi chuyển giao quyền thu gom, vận chuyển rác thải ở các phường của TP.Trà Vinh, Trà Vinh (cũ) giữa 2 công ty, có khoảng 110 lao động mất việc; rác ùn ứ, chất đống tại nhiều tuyến đường.

Rác thải chất đống giữa chợ Trà Vinh

Ngày 4.2, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại các tuyến đường nằm trong và ngoài chợ Trà Vinh (phường Trà Vinh, Vĩnh Long - trước đây là thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)… rác thải chất  thành đống, nằm ngổn ngang. Tình trạng ùn ứ rác làm phát tán mùi hôi thối ảnh hưởng đến việc buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Rác thải ùn ứ khi 2 công ty thu gom 'giao thời', 110 lao động mất việc- Ảnh 1.

Đống rác to đùng nằm giữa chợ (ảnh chụp sáng 4.2)

ẢNH: NAM LONG

Đáng chú ý, trên các tuyến đường trong chợ Trà Vinh, rác chất thành đống, cao cả mét, nằm giữa ngã tư, cộng thêm nước thải rò rỉ ra khu vực buôn bán xung quanh… càng khiến người dân và tiểu thương bức xúc.

Bà K.T.X (54 tuổi, tiểu thương chợ Trà Vinh) cho biết, trước đây, mỗi sáng sớm công nhân môi trường quét dọn sạch sẽ, ngày quét gom 2 - 3 lần. "Tuy nhiên, mấy ngày nay, có người thu gom nhưng chỉ có 1 lần nên rác chất đống. Trước đây không có vậy, chợ sạch trơn. Tình trạng này mà không giải quyết ngay thì chắc khỏi buôn bán gì luôn", bà X. bức xúc.

Rác thải ùn ứ khi 2 công ty thu gom 'giao thời', 110 lao động mất việc- Ảnh 2.

Đống rác nằm trong chợ dù bên cạnh có tấm bảng "cấm đổ rác"

ẢNH: NAM LONG

Tương tự, bà T.T.Q (52 tuổi, tiểu thương bán đồ rẫy tại chợ Trà Vinh) bức xúc: "Rác tồn đọng, ruồi muỗi phát sinh, rồi nước thải rỉ ra rất hôi. Người dân ở đây đâu có đóng tiền thiếu ngày nào mà phải chịu vậy. Hôm qua nay cũng có gom rác mà không thấm vào đâu".

Liên quan đến tình trạng rác thải ùn ứ, ông Trần Văn Thanh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trà Vinh, cho biết nguyên nhân của sự trì trệ là đang chuyển giao địa bàn thu gom rác giữa Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh cho đơn vị trúng thầu gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phường Trà Vinh năm 2026.

Cụ thể, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH dịch vụ công ích Sài Gòn Xanh (trụ sở ở TP.HCM), do chưa nắm địa bàn nên chưa thu gom được lượng rác thải, nhất là lượng rác thải ở khu vực chợ Trà Vinh.

Rác thải ùn ứ khi 2 công ty thu gom 'giao thời', 110 lao động mất việc- Ảnh 3.

Đống rác ở ngã tư chợ Trà Vinh được chụp vào chiều 3.2

ẢNH: NAM LONG

"Hôm 1.2, phường có mời đại diện công ty đến làm việc và yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ rác thải. Phía công ty cũng đã thực hiện, nhưng chưa đạt yêu cầu, trong khi lượng rác thải riêng của phường Trà Vinh là từ 45 - 48 tấn/ngày đêm. Đây cũng là phường có lượng rác thải lớn nhất so với 3 phường được thành lập từ thành phố Trà Vinh (cũ)", ông Thanh cho biết thêm.

Thông báo ngừng việc đối với 110 công nhân

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Tiết Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh, cho hay sau khi có doanh nghiệp mới trúng thầu quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 2 phường Trà Vinh và Hòa Thuận, Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh chỉ còn lại 2 địa bàn trúng thầu là phường Nguyệt Hóa và phường Long Đức. Do địa bàn bị thu hẹp nên Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh buộc phải cắt giảm số lượng lao động khoảng 150 người. Trong đó, đã có thông báo ngừng việc đến 110 lao động.

Rác thải ùn ứ khi 2 công ty thu gom 'giao thời', 110 lao động mất việc- Ảnh 4.

110 công nhân mất việc do chuyển đổi đơn vị thu gom rác thải

ẢNH: NAM LONG

"Trong số, 110 lao động ngừng việc chờ thông báo, phía công ty vẫn thực hiện theo luật Lao động, trả lương, lương tháng 13 và thưởng tết từ 1 – 2 triệu đồng/người. Việc cắt giảm lao động này là điều không mong muốn, nhưng do khối lượng công việc bị giảm nên buộc lòng phải cắt giảm", ông Khoa nói.

Ông Trần Văn Thanh, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trà Vinh cũng xác nhận, có nắm thông tin nhiều lao động của Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh mất việc. Vì vậy, trong buổi làm việc với đơn vị trúng thầu năm 2026, ông Thanh có gợi mở để đơn vị mới xem xét tuyển dụng lao động thêm lao động; đồng thời lập trụ sở ở địa phương.

Trước đó, Công ty TNHH dịch vụ công ích Sài Gòn xanh (địa chỉ phường Phú Định, TP.HCM) trúng gói thầu quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt phường Trà Vinh năm 2026 (12 tháng) với giá hơn 15,2 tỉ đồng (giá gói thầu hơn 25,5 tỉ đồng). Gói thầu do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trà Vinh làm chủ đầu tư.

