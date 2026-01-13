Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa: Đối thoại với dân đến tận khuya để xử lý ô nhiễm rác thải

Minh Hải
Minh Hải
13/01/2026 16:12 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho rằng công tác thu gom, xử lý rác thải ở tỉnh còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng ô nhiễm rác liên tục xảy ra khiến người dân nhiều lần tập trung chặn xe chở rác.

"Nóng" ô nhiễm rác thải

Khoảng 1 tuần qua, bãi rác Đông Nam (ở P.Đông Quang) - bãi xử lý rác thải lớn nhất tỉnh Thanh Hóa lại gây mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân sống ở khu vực lân cận không thể chịu nổi, buộc phải tiếp tục tập trung chặn xe chở rác vào bãi rác, yêu cầu chính quyền các cấp, đơn vị chức năng xử lý tình trạng ô nhiễm.

Thanh Hóa: Thu gom, xử lý rác thải còn hạn chế gây bức xúc trong nhân dân - Ảnh 1.

Rác thải ùn ứ nhiều ngày qua trên địa bàn P.Hạc Thành

ẢNH: MINH HẢI

Tình trạng bãi rác Đông Nam gây ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, và việc rác thải ùn ứ không được thu gom nhiều ngày ở khu vực đô thị tỉnh Thanh Hóa đã gây áp lực lớn từng ngày cho chính quyền địa phương.

Việc người dân khu vực gần bãi rác Đông Nam tập trung phản đối ô nhiễm, ngăn chặn xe chở rác đã nhiều lần xảy ra. Lần gần đây nhất là thời điểm trung tuần tháng 5.2025.

Thanh Hóa: Thu gom, xử lý rác thải còn hạn chế gây bức xúc trong nhân dân - Ảnh 2.

Rác thải ngập đường phía sau sân vận động tỉnh Thanh Hóa (P.Hạc Thành)

ẢNH: MINH HẢI

Trước tình hình trên, ngày 12.1, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã trực tiếp đến khu vực bãi rác Đông Nam nắm tình hình và chỉ đạo xử lý. Sáng 13.1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để tìm ra giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn cả trước mắt lẫn lâu dài.

Ông Nguyễn Hoài Anh cho rằng, thời gian qua, việc thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá toàn diện thực trạng thu gom và xử lý rác thải, đề xuất giải pháp tổng thể nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm các bãi rác.

Thanh Hóa: Thu gom, xử lý rác thải còn hạn chế gây bức xúc trong nhân dân - Ảnh 3.

Mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát sinh 2.521 tấn rác thải

ẢNH: MINH HẢI

Đối với các nhà máy xử lý rác thải đang hoạt động, ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu việc xử lý rác thải phải đảm bảo quy trình, quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Đối với các dự án nhà máy xử lý rác thải đang triển khai phải đẩy nhanh tiến độ và ứng dụng công nghệ xử lý rác hiện đại, bảo đảm về môi trường.

Đối thoại với người dân đến 23 giờ đêm

Ông Hồ Viết Lân, Giám đốc Công ty CP môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa (đơn vị thu gom rác để đưa đến xử lý tại bãi rác Đông Nam), cho biết do người dân chặn xe chở rác nên việc thu gom rác nhiều ngày qua trên địa bàn 6 xã, phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa bị gián đoạn. 

Thanh Hóa: Thu gom, xử lý rác thải còn hạn chế gây bức xúc trong nhân dân - Ảnh 4.

Rác thải ùn ứ trên đường Hạc Thành, khu vực phía trước trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: MINH HẢI

Ông Hoàng Văn Hưng, Chủ tịch UBND P.Đông Quang, cho biết sau khi lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo, chiều 12.1, UBND phường đã tổ chức đối thoại với người dân đến 23 giờ khuya mới thống nhất được và kết thúc cuộc đối thoại.

"Các bên liên quan thống nhất, cam kết xử lý dứt điểm tình trạng phát tán mùi hôi từ bãi rác, và người dân đã đồng tình, đồng ý không chặn xe chở rác nữa. Từ 3 giờ ngày 13.1, xe chở rác đã có thể vận chuyển rác vào bãi để xử lý", ông Hưng cho hay.

Thanh Hóa: Thu gom, xử lý rác thải còn hạn chế gây bức xúc trong nhân dân - Ảnh 5.

Rác thải ùn ứ cạnh khu vực Công viên Hội An (P.Hạc Thành)

ẢNH: MINH HẢI

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, dù từ 3 giờ ngày 13.1, rác thải ở khu vực đô thị nhiều phường, xã trung tâm tỉnh Thanh Hóa được thu gom, nhưng do khối lượng rác tồn đọng nhiều ngày, nên đến chiều cùng ngày, nhiều nơi rác thải vẫn ùn ứ, tràn xuống lòng đường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến giao thông.

Mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát sinh khoảng 2.521 tấn rác thải, trong đó, chỉ có 2.361 tấn được thu gom và xử lý mỗi ngày. Toàn tỉnh hiện có 16 bãi chôn lấp rác thải tập trung và 13 khu lò đốt rác.

